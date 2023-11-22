'Kış lastiği uygulaması' öncesinde oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor

Kış aylarının gelmesiyle birlikte otomobil sürücüleri, kış lastiklerini taktırmak için oto lastik dükkanlarına gitmeye başladı. 25 Aralık itibariyle başlayan uygulama öncesinde oto lastik dükkanlarında yoğunluk yaşanırken, lastikçi Fatih Türkkahraman "Şu an çok yoğunuz, saat 12.00 civarı 50-60 araç lastik değişimi yaptık” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu açıklama sonrasında İstanbul’a karın Pazar günü gelmesi bekleniyor. 25 Kasım’da başlayacak kış lastiği uygulamasına sayılı günler kalırken, oto lastik dükkanlarında yoğunluk yaşanıyor. Lastikçi Fatih Türkkahraman, günde yüzlerce aracın lastik değişiminin yapıldığını belirtirken, kış aylarında güvenli yolculuk için lastik değişiminin önemini “Kış lastikleri soğuk aylarda yaşanılan hava şartlarına göre üretilmekte. Bu nedenle çok daha güvenli sürüş sağlarlar” diyerek vurguladı.

25 Kasım’da başlayacak kış lastiği uygulaması öncesinde yoğun şekilde çalıştığını belirten Fatih Türkkahraman, “25 Kasım’da başlayacak olan ‘kış lastiği uygulaması’ için hazırlıklarımızı tamamladık ve yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Sabahtan bu öğlen saatlerine kadar 50-60 aracın lastik değişimini yaptık. Gün içerisinde 150 aracın lastik değişimini tamamlarız diye düşünüyorum. Sürücülerimiz de mutlaka dikkatli olsun, lastiklerini değiştirsinler çünkü kış lastikleri soğuk aylarda yaşanılan hava şartlarına göre üretilmekte. Bu nedenle çok daha güvenli sürüş sağlarlar” şeklinde konuştu.