Bilecik İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde ‘Kış Tedbirleri Değerlendirme’ toplantısı yapıldı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde kurum amirlerinin katılımıyla ‘Kış Tedbirleri Değerlendirme’ toplantısı yapıldı. Vali Dr. Kızılkaya toplantı esnasında yaptığı konuşmada, “Vatandaşlarımızın huzuru ve refahı bizim için çok önemli güvende hissetmeyen ihtiyacı olan her bir vatandaşımızın yanında olmak onlara ulaşmak bizim bu vatana olan borcumuz ve asıl görevimiz. Memleketimize ve vatandaşlarımıza hizmet etmeye yorulmadan gocunmadan devam edeceğiz bu konudaki özeniniz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.