'Kişisel verileri izinsiz kullanan firmalar hakkında işlem yapılmalı'

TBMM Milli Savunma Komisyonu ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyon Üyesi Mustafa Hidayet Vahapoğlu, kanunla koruma altına alınan vatandaşın kişisel verilerini maddi menfaat karşılığında toplu halde satanlar ile ticari maksatları uğruna izinsiz kullanan kişi ve firmalar hakkında işlem yapılması yönünde çağrıda bulundu.

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  • 16.06.2022 17:46
  • Güncelleme: 16.06.2022 18:17
'Kişisel verileri izinsiz kullanan firmalar hakkında işlem yapılmalı'
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Tüketicilerin son dönemde reklam ve pazarlama amaçlı ev ve mobil telefonlarına gelen çağrılar ile atılan kısa mesajlar hakkındaki şikayetleri TBMM gündemine taşındı. Konuyla ilgili gündem dışı söz olan TBMM Milli Savunma Komisyonu ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyon Üyesi Bursa Milletvekili Dr. Vahapoğlu, 1 Mayıs 2015’te yürürlüğe giren 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunla, reklam iletileriyle ilgili olarak bazı sınırlamalar getirildiğini hatırlattı. Söz konusu kanunun 6.maddesinde ticari elektronik iletilerin internet veya cep telefonu üzerinden ancak alıcılardan önceden onay almak şartıyla gönderilebileceğinin açık bir şekilde hükme bağlandığını vurgulayan Vahapoğlu, “Bu hükme rağmen; son günlerde özellikle cep telefonu numaraları veri tabanının bazı şirketlerce 3. kişi ya da firmalara satıldığı, bunlardan maddi gelir elde edildiği, bilgileri basında ve sosyal medyada sıklıkla yer almaktadır” dedi.

“Suç işliyorlar"

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“Bu bilgileri satın alan şirket ve şahıslar izinsiz SMS, e-posta ve arama yaparak Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na göre suç işlemektedirler” diyen Vahapoğlu, “Toplu olarak bu bilgileri satan şirketler ile bunu ticari maksatla kullananlar hakkında ilgili Bakanlıklar ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun dikkatlerini çekmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Bu arada, TBMM’deki konuşmasının ardından kısa bir değerlendirme yapan MHP Bursa Milletvekili Vahapoğlu, “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda da belirtildiği üzere vatandaşa ait ve kişiyi doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlayabilen; isim, soy isim, doğum yeri ve tarihi, sosyal güvenlik numarası, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, pasaport numarası, özgeçmiş, görüntü ve ses kayıtları, adres ve e-posta bilgileri, parmak izi gibi bilgiler kişisel veridir. Dolayısıyla kişiliğin korunması, kişisel verilerin korunması demektir. Aynı zamanda özel hayatın gizliliği hakkı kapsamında da kişisel verilerin korunması şarttır” diye konuştu.

İHA

Editör
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