Bursa’nın Yıldırım ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Sevgi Yandık’ın acılı ailesi ilk duruşma sonrası İHA mikrofonuna konuştu. Acılı aile, 8 Temmuz’a ertelenen davanın kendi lehine sonuçlanacağını umut ederken, mutlu haberi ise kızlarının mezarına giderek vereceklerini söyledi.

Bursa’da geçtiğimiz yıl eski eşi tarafından defalarca bıçaklanarak katledilen Sevgi Yandık dosyasında ilk duruşma görüldü. Duruşma, bir görgü şahidinin gelmemesi üzerine 8 Temmuz’a ertelendi. Acılı aile, ilk duruşma sonrası İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına konuştu.

Bursa 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Doğan A., müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık savunmasında, olay sırasında "garipten sesler duyduğunu" öne sürerek, "Çocukların benden olmadığını söyledi. Bunun üzerine eylemi gerçekleştirdim" dedi.

Sanık müdafii, müvekkilinin akıl sağlığına ilişkin yeniden rapor alınmasını ve tahliyesini talep etti. Mahkemeye sunulan mevcut sağlık raporunda ise sanığın ceza sorumluluğunun tam olduğu belirtildi. Duruşmada dinlenen tanık Ü.B., parkta çocuklarını sallayan çift arasında tartışma duymadığını belirterek, "Bir anda bıçağı çıkarıp kadına saldırmaya başladı. Kadın yere düştükten sonra da defalarca bıçakladı" ifadelerini kullandı.

Maktulün anne ve babası ise sanığın daha önce de kızlarını bıçakladığını ve kızlarını sürekli uyardıklarını söyledi. Aile avukatı, sanığın eylemi tasarlayarak ve canavarca hisle gerçekleştirdiğini savundu. Cumhuriyet savcısı, suçun niteliği, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, eksik tanığın zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı 8 Temmuz 2026 tarihine erteledi.

"Kızım ölümüne sevdi"

Acılı baba Volkan Yandık, davanın 8 Temmuz’a ertelenmesinden sonra, "Duruşma bizim açımızdan iyi geçti. Şüphelinin daha ağır ceza almasını bekliyoruz. Rabbim kimsenin başına vermesin. Şahit gelmediği için mahkeme ertelendi. Dava bizim lehimize sonuçlanacak. Şüpheli ilk ifadesinde "Maddenin etkisindeyim" dedi. Mahkemede ise kullanmadığını söyledi. Açıkça deli taklidi yapıyor. Yaklaşık 2 yıl önce kızımı 7 yerinden bıçakladı. Sonrasında 5 ay ceza yattı. Sonra kızımla barıştı ve malum olay gerçekleşti. Kızıma bizzat söyledim, ’Bak kızım, bu sana bir defa böyle yaptı ikinciye yine yapar’ dedim. Kızım ölümüne sevdi" diye konuştu.

"En ağır cezayı almasını istiyorum"

Acılı anne Vildan Yandık ise, "Duruşma salonunda şüpheliyi görünce çok kötü oldum. Aklıma kızım ve torunlarım geldi. Duruşmada suçunu hafifletmek için deli taklidi yaptı. Ama kimse buna inanmadı. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Ben önce Rabbime güveniyorum, sonra devletime güveniyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum. Bilerek, isteyerek vurdu benim kızımı. 3 yaşındaki çocuğunun yanında yaptı. Çocukları annesiz, ben de Sevgi’mden ayrı kaldım" diye konuştu.

Sevgi Yandık’ın ailesinin avukatı Nazlı Ceren Şendoğan da, "Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’ adına dosyayı üstlendim. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen trajik bir olay. Şahıs, eski eşi olan Sevgi Yandık’ı barışma bahanesiyle evinin önünden alıyor. Parka gittikten sonra 15 bıçak darbesiyle Sevgi Yandık’ı katlediyor. Sevgi Yandık bıçaklanıp yere düştükten sonra da devam ediyor. Darbelerin 9 tanesi ölümcül nitelikte. Sonrasında olay yerinden kaçıyor. Davanın ilk duruşması görüldü. Şüpheli şahıs hiçbir şekilde pişmanlık belirtisi göstermedi. Her seferinde ifadesini değiştirerek bahane bulmaya çalıştı. Maktül kendisini savunabilecek durumda olmadığı için maktüle iftira attı. İftiraların hiçbirini destekleyemedi. Elimizdeki somut deliller, ve soruşturma esasında toplanan deliller şahsın olayı planlayarak yaptığını ispatlıyor. Mahkeme heyetinin ifadeye itibar ettiğini düşünmüyoruz. Bir sonraki tanığın ifadesinin alınması için duruşma ertelendi. Biz bu dosya özelinde ve diğer kadın cinayetleri davalarında derneğimiz adına dosyaları titizlikle takip ediyoruz. Bu cinayetlerin ortadan kalkmasını temenni ediyoruz. Bu süreçte de geriye kalan hem aile, hem yakınlar hem de kamu vicdanı adına adil bir sonuç arzu ediyoruz. Yargılama da gayet sağlıklı bir şekilde gidiyor. Dolayısıyla Temmuz ayındaki mahkemede adaletin yerini bulacağına inanıyoruz" dedi.

Olay, 27 Ağustos 2025 tarihinde saat 22.00 sıralarında İncirli Caddesi’nde meydana geldi. Annesiyle yaşayan 27 yaşındaki Sevgi Yandık, eski eşi 32 yaşındaki Doğan Ş. tarafından "konuşmak" bahanesiyle dışarı çağrıldı. 3 yaşındaki çocuğuyla birlikte evden çıkan genç kadın, Doğan Ş. ile parkta buluştu. Kısa sürede büyüyen tartışmada Doğan Ş., yanında getirdiği bıçakla eski eşini parkta çocuğunun gözü önünde defalarca bıçakladı.

Kanlar içinde yere yığılan Sevgi Yandık, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan Doğan Ş., bir süre sonra karakola giderek teslim oldu ve sorgusunun ardından tutuklandı.

Ortaya çıkan yeni güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin Sevgi Yandık ve çocuğuyla birlikte parka yürüdüğü anlar saniye saniye kaydedildi.