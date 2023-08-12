'Koca Kurt'un Hazinesi' minik izleyicilerle buluştu

Keçiören Belediyesi Genç Tiyatro Akademisi tarafından sergilenen Koca Kurt’un Hazinesi isimli çocuk tiyatrosu Keçiören Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda izleyicisi ile buluştu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un da katıldığı oyun minik tiyatro severler tarafından ilgiyle izlendi. Başkan Altınok oyunun sonunda ailelere ve çocukları hitaben bir konuşma yaparak, “Keçiören’de çocuklarımız çok şanslı. Onlar için inşa ettiğimiz tesisleri ücretsiz olarak hizmete sunuyor, çiçek ve meleklerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Parklar, spor tesisleri halı sahalar ücretsiz hizmet veriyor. Yaz tatilinde kültürel ve sanatla ilgili faaliyette bulunmaları için de tiyatro akademimiz güzel bir oyun ortaya koydu. Oyunumuzu izlemeye gelen ailelerimize, çocuklarımıza ve oyun hazırlayan tiyatro ekibimize teşekkür ediyorum,” dedi.

Koca Kurt’un Hazinesi her hafta sonu ilçedeki Necip Fazıl Tiyatro Salonu’nda izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Tiyatroya katılmak isteyenler Belediyeden randevu alarak oyunun hangi gün ve saatteki gösterimine katılabileceklerini öğrenebilecek.