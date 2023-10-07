Bursa’da uyuşturucu ile mücadeleyi konu alan ‘Koçyiğitler’ filminin galası yapıldı.

Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen galaya eski AK Parti Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, protokol ve vatandaşlar katıldı. Gala öncesi konuşan Anbarcıoğlu, "Öncelikle filmimizin ana konusu uyuşturucu ile mücadele. Son zamanlarda güvenlik güçlerimizin yoğun çalışmaları olmakta. Yaklaşık 3 ay önce biz bu film için çekimlere başladık. Toplumda büyük sıkıntıların olduğunu gördük. Anneler ve babalar feryat ediyorlardı. İlkokul, ortaokul ve liselerin önlerinde değişik şekillerdeki insanlar bu tip olayları başlattı. Bizler de bu konuyu toplumumuza film yaparak anlatmak istedik. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde bu filmi yazdık ve çekimlerini bitirdik. Genelde anne ve babalarımız ‘Çocuğum her şeyi görsün ve iyi kötüyü öğrensin’ düşüncesindeler. Ancak çocuğunuza verilen bir çikolatada veyahut meyve suyunda dahi uyuşturucu olabilir. Çocuklarının üzerine biraz daha düşmeliler. Ankara’da madde kullanan bir kız çocuğu annesini öldürdü” ifadelerine yer verdi.

Açılışta, filmde rol alan oyunculara verilen ödül sonrası izleyiciler filmi seyretti. Film sonrası vatandaşlara verilen ikramlar sonrası gala sona erdi.