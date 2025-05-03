'Kod Adı: Paris' Tivibu ekranlarında

Televizyon platformu Tivibu, nisan ayında ‘Kod Adı: Paris’ dizisini ekranlara getiriyor. Yapımcılığını Hollywood’un ünlü aktörü Gerard Butler’in üstlendiği aksiyon dizisi 30 Nisan’da Türkçe alt yazı ve dublaj seçeneği ile platformda seyircilerle buluştu.

Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu, dizi tutkunlarına geniş bir arşiv sunarak en iyi yapımları izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Sinema ve Süper paket aboneleri, izlenme rekorları kıran yerli ve yabancı dizilere Dizi Klasörü’nden diledikleri zaman erişebiliyor.

Tivibu Dizi Klasörü’nde yer alan yapımlar şöyle açıklandı:

ABD’de en çok izlenen diziler arasına giren ‘Wild Cards’ isimli diziyi geçtiğimiz ay izleyicilerin beğenisine sunan Tivibu, iddialı yapımları bünyesine katmaya devam ediyor. Aksiyon ve gerilimi zirveye taşıyan ‘Kod Adı: Paris’ ilk sezonuyla platformun geniş dizi yelpazesine ekleniyor. 8 bölümlük bu soluksuz dizi, Paris’te yaşanan büyük bir terör saldırısının ardından bir koruma görevlisi ve MI6 ajanının güçlerini birleştirerek şehri tehdit eden büyük bir komployu engellemeye çalışmasını konu alıyor.

Sinema dünyasında büyük yankı uyandıran Has Fallen serisinin devamı niteliğinde olan dizi, önceki filmlerin izinden giderek izleyicilere yüksek tempolu aksiyon sahneleri ve karmaşık politik entrikalar sunuyor. Fransa’nın başkenti Paris’te yaşanan yıkıcı saldırının perde arkasındaki komplolar üzerine kurulan hikâyenin merkezinde özel güvenlik ajanları ve istihbarat birimleri yer alıyor.

Başrollerini Tewfik Jallab, Ritu Arya ve Sean Harris’in paylaştığı aksiyon ve siyasi gerilimi bir araya getiren dizinin senaryosu BAFTA ödüllü Misfits dizisinin üreticisi Howard Overman tarafından kaleme alındı. Tivibu kullanıcıları sezonun tüm bölümlerini 30 Nisan itibarıyla Tivibu ekranlarında izleyebilecek.