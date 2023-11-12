'Köfteci Yusuf'tan 6 milyon liralık et çalındığı' iddiası

Yemek sektörü markalarından Köfteci Yusuf'a lojistik destek sağlayan bir taşeron firmada çalışan 5 kişinin, Türkiye genelinde Köfteci Yusuf'a ait tırlardan 6 milyon lira değerinde et çaldığı ileri sürüldü.

'Köfteci Yusuf'tan 6 milyon liralık et çalındığı' iddiası
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Yemek sektörü markalarından Köfteci Yusuf’a lojistik destek sağlayan bir taşeron firmada çalışan 5 kişinin, Türkiye genelinde Köfteci Yusuf’a ait tırlardan 6 milyon lira değerinde et çaldığı ileri sürüldü.

İddiaya göre, Köfteci Yusuf’a lojistik destek sağlayan bir taşeron firmada çalışan C.İ., İ.Y., E.K., A.Ş., S.S. isimli şahıslar, yaklaşık 1 yıldır nakliyeler sırasında Köfteci Yusuf’un tırlarından 6 milyon lira değerinde et çaldı. Taşeron firmanın ’eksik et geldiği’ yönünde şikayetler alınca GPS sistemi ile 5 kişiyi takibe aldığı, önce şahısların nakliye sırasında şubelerde fazla durakladıklarının, ardından da sevkiyat sırasında etleri başka tıra aktardıklarının tespit edildiği öğrenildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman