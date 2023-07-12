Türkiye’nin Avrupa Birliği süreci yine kokoreç tartışmalarını gündeme taşıdı. Başta sosyal medyada olmak üzere kokoreç satışının yasaklanabileceği iddia edilirken, son noktayı kokorecin adeta başkenti konumundaki Balıkesir’de üreticiler koydu. Üretici Erdal Aslanboğa, bugün Almanya’da, Fransa’da kokoreç işletmelerinin açıldığını, hatta Yunanistan’ın bile kokorece sahip çıkmak için hamleler yaptığını söyleyerek, "Kokoreç zaten AB’ye girdi" dedi.

İsveç’in NATO’ya girme konusu ve ardından Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üye olma durumu gündemdeki yerini korurken, kokorecin başkenti durumunda olan Balıkesir’de de kokoreç tartışmaları dilden dile büyüdü. Başta sosyal medyada olmak üzere ’Kokorece yasak gelecek’ iddialarını bölgenin büyük üreticilerinden Erdal Aslanboğa yanıtladı. Aslanboğa, "Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğunda kokoreç dükkanları açıldı. Bizden önce kokorecimizi Avrupa Birliği’ne aldılar. Üretimler zaten artık Avrupa standartlarında. Üretimler bakanlık onaylı, tesisler bakanlık onaylı. Bu tarz haberler asılsız haberler. Yunanlılar da kokorece sahip çıktılar kısa süre önce. Ama bu bizim, kokoreç bize ait. Kokorecin farklı çeşitleri var. Konu onunla ilgili. Bugün İtalya’da, Fransa’da da, İspanya’da da kokoreç yapılıyor. Onlar biraz daha değişik versiyonunu yapıyorlar. Buna Yunanlıların sahip çıkıp çıkmaması da önemli değil. Önemli olan nerede iyi yapıldığı, nerede daha çok tüketildiğidir. Şu an kokoreç Türkiye’den önce AB’ye girdi" dedi.