'Kolajen enjeksiyonuyla görme kalitenizi gençleştirebilirsiniz'

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Aylin Kılıç, başta 20-30’lu yaşlar olmak üzere hem çocuklarda hem de yaşlılarda sıkça görülebilen keratokonus hastalığına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Kılıç, keratokonusun korneanın şekil bozukluğu olarak bilindiğine dikkati çekerek, “İleri keratokonus hastalığının tedavisinde en son evrede başvurulan yöntem kornea naklidir. Ancak günümüzde keratokonus hastalığı ileri evreye gelmeden önce hatta kornea nakline uygun bir grup hastada kolajen enjeksiyonuyla daha kısa sürede ve daha konforlu bir şekilde hastalığı tedavi edebiliyoruz. Keratokonus hastaları kornea naklinden önce mutlaka kolajen enjeksiyonuna şans vermelidir. Cildimizde nasıl sarkmalar meydana geliyorsa keratokonus hastalığında da korneamız sarkıyor. Cilde yapılan kolajen takviyesi ile korneaya uygulanan kolajen enjeksiyonunun mantığı aynı ilerliyor. Sarkan bölgeye kolajen enjekte ediyoruz. Bu tedaviyi yaptığımız zaman keratokonus hastalarının görmesi artıyor. Keratokonusta uyguladığımız kolajen enjeksiyonu işlemi 5 ila 10 dakika sürüyor. Operasyona başlarken ilk olarak gözü uyuşturuyoruz. Gözü damlayla tamamen uyuşturduğumuzda lazerle bir tünel açıyoruz. Bu işlem yaklaşık 12 saniye sürüyor. Açılan tünelin içine kolajeni enjekte ediyoruz” dedi.

“Nakilin aksine dikiş olmadığı için enjeksiyon daha avantajlı”

Doç. Dr. Kılıç, konuşmasına şöyle devam etti: “Kolajen enjeksiyonu uygulanan hastadaki görme artışı, kornea nakline giden bir hastadaki görme artışından çok daha tatmin edici olabilir. Çünkü kolajen enjeksiyonunda kornea naklindeki gibi bir dikiş yok. Kornea nakli olduğunda hastaların gözünde dikiş oluyor, bu nedenle takipleri çok daha zor olurken ertesi gün normal hayatlarına dönemeyebiliyorlar. Ancak kolajen enjeksiyonunu uyguladığımızda hastalar ertesi gün normal hayatlarına dönebiliyorlar ve bir daha dikişle uğraşmıyorlar. Dikiş mevzusu oldukça önemli. Çünkü göze atılan dikiş görme kaybına yol açıyor. İleri derecede olan keratokonus hastalarına bu işlemi uygulayamıyoruz ama erken ve orta derecedeki keratokonus hastalarında bu yöntemle başarılı sonuç alıyoruz. Kolajen enjeksiyonu olan hastalar gözlükten ve lensten kurtulma ihtimalleri var.”

“Hastanın görmesini enjeksiyon miktarıyla ayarlayabiliyoruz”

İleri derecede keratakonusu bulunan hastalarda görmenin 1 metreye kadar düşebildiğini ifade eden Doç. Dr. Aylin Kılıç, “Günümüzde bana başvuran keratokonus hastaları sadece 1 metreye kadar görüyoruz diye şikayette bulunuyor. Kolajen enjeksiyonu yönteminin bizi en rahat ettiren durumu korneayı tekrar değerlendirebilmemizdir. Kolajen enjeksiyonu eğer fazlaysa çıkarabiliyoruz, döndürebiliyoruz ona göre de görme kalitesi değişiyor. Kolajen enjeksiyonu işleminden sonra hastanın görmesini ayarlayabiliyoruz. Benim misyonum gelecekte keratokonus için kornea naklini durdurmak. Bunun sonucunda da hastalara kolajen enjeksiyonunu öneriyoruz, istemezlerse kornea naklini gerçekleştiriyoruz. Kornea nakli büyük bir ameliyattır. Biz hastaya kornea naklinden önce kolajen enjeksiyonu uyguladığımızda hastanın görme kapasitesini arttırıp takip ediyoruz” diye konuştu.