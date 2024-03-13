Aralarında İsmail Hakkı Altunbezer ve Necmeddin Okyay gibi ünlü hattatların imzasını taşıyan eserlerin de olduğu “Konuşan Yazılar” sergisi, Ankara’da sanatseverlerle buluştu.

Geleneksel sanatlara ve İslam eserlerine özel bir ilgi gösteren Yıldız Holding, her sene Ramazan ayında büyük üstatların kıymetli eserlerinden oluşan bir sergi açıyor. Bu gelenek doğrultusunda açılan en son sergi, İslam eserleri koleksiyonundan 50 eseri “Konuşan Yazılar” başlığı altında bir araya getirdi. Holdingin İslam eserleri koleksiyonunda yer alan ve aralarında ünlü hattatların imzasını taşıyan eserlerin de olduğu sergi Ankara Sanayi Odası’nda (ASO) sanatseverlerle buluştu. Birbirinden değerli ‘hüsn-i hat’ eserlerinin hayranlık uyandırdığı serginin açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yıldız Holding Sanat Danışmanı Esra Göncüoğlu, sergiye ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, “Sergimizde çok kıymetli hattatlarımızın imzasını taşıyan 50 adet eser yer alıyor. Bu eserler belli bir anlam çerçevesinde yerleştirildi. Bu eserler incelendiğinde konuşurmuşçasına bir mesaj veriyor. Eserler hattı, tezhibi ve tüm ihtişamı ile birlikte kendisine hayran bıraktığı gibi anlamlarıyla da derin bir tefekküre sevk ediyor” diye konuştu.

Sergi 15 Nisan’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.