Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Üç yıllık bir perspektif ile hazırlanan Orta Vadeli Program resmi gazetede yayımlandı. Planda özellikle konut politikalarında önemli hedefler bulunuyor" dedi.

Üç yıllık bir perspektif ile hazırlanan Orta Vadeli Program Resmi Gazete’de yayımlandı. Programda büyüme, fiyat istikrarı, ödemeler dengesi, afet yönetimi ve yeşil dönüşüm başlıklarında birçok politika ve tedbirin yer aldığını ifade eden Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Gayrimenkul sektörünün geleceğine ilişkin ekonomik ve sosyal alanlarda izlenecek politikalar kamuoyuyla paylaşıldı. Bu başlıklarda özellikle inşaat sektörü büyümede lokomotif görevi görecek. Yenilenebilir enerji kullanımını amaçlayan Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar (NSEB) yaklaşımı yaygınlaştırılacak. Afet etkilerinin azaltılması ve sosyal konut ihtiyacının karşılanması amacıyla ülke genelinde dar ve orta gelirlilere yönelik konut, işyeri ve arsa projeleri hayata geçirilecek. Daralan konut arzı hızla artırılacak, dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkânı artırılacaktır. Bu başlıktaki düzenlemelerin özellikle 2024 yılı ilk çeyreğinde başlatılması hedefleniyor” dedi.

"İlk konut edinimi desteklenecek"

Özelmacıklı, “Yakın zamanda tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması durumunda kullanılacak konut kredilerinin risk ağırlığı artırılmış ve kredinin konut değerine oranı ise yüzde 75 oranında azaltılmıştı. Lakin yeni program çerçevesinde ilk kez konut edinimi desteklenecek. Özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere kredi desteği sağlanacak. Rezerv alan ilan edilen hazine taşınmazlarının uygulayıcı kuruluşlara devri sağlanacaktır” dedi.

"Afet yönetiminde önemli başlıklar var"

Programda yazılı düzenlemelerin afetlere dirençli, sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulacağını, önceliğin de afet riski yüksek olan bölgelere verileceğini belirten Özelmacıklı, “Özellikle afet riski altındaki alanların risk ve tehlike durumlarına göre önceliklendirilecek olması ve yerel yönetimlerle işbirliği halinde kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilecek olması önemli bir başlık. Afet konut üretiminde hak sahipliği süreçleri iyileştirilecek, maliyet etkin afet konut üretimi sağlanacak ve geri ödeme sistemleri gözden geçirilecektir. Bu başlıktaki düzenlemelerin özellikle 2024 yılı ilk çeyreğinde başlatılması hedefleniyor” dedi.

"Sektör açısından umutluyuz"

Yeni Orta Vadeli Programdan umutlu olduklarını ifade eden Özelmacıklı, “Özellikle inşaat tarafında yeni üretimin desteklenmesi ve arzın artırılması çok önemli. Bunun aynı zamanda satılık ve kiralık taşınmazlarda fiyat istikrarına destek olacağını da değerlendiriyoruz. Yeterli arzın olmadığı günümüzde, ilk kez konut ediniminde 2. el gayrimenkullerin de sürece dahil olmasını önemsiyoruz” dedi.