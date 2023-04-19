'Körlük nedenleri arasında ilk sırada, dünyada tek tedavisi ameliyat'

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Filiz İmadoğlu, kataraktların doğuştan olabildiği gibi ileri yaşlarda, ergenlik döneminde de ortaya çıkabileceğini belirtti. En çok karşılaşılan kataraktların yaşa bağlı kataraktlar olduğunu söyleyen İmadoğlu, “Kataraktın dünyada tek tedavisi ameliyattır” ifadelerini kullandı.

Halk arasında "göze perde inmesi" olarak tanımlanan katarakt, dünyada körlük nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Filiz İmadoğlu, katarakt ile ilgili yaptığı bilgilendirmelerde “Göz merceği şeffaf olup, dışarıdan gelen ışığı retinadan geçirip odaklar. Ancak lensler zaman içerisinde bulanıklaşmaya başlar. Bulanıklaşma olduğunda halk arasında ‘perde’ dediğimiz dönem, yani gözün dışarısı ile ışık temasının kaybolduğu dönem vuku bulur. Ameliyatla doğal olan mercek alınır, göz içerisine özel maddelerden yapılan mercekler konulur” dedi.

“Uzağı da yakını da rahat bir şekilde görüyorlar”

İnsanların artık gözlük takmak istemediğini belirten Beykent Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Filiz İmadoğlu, “Bu durumda, normal kataraktın dışında, özellikle 40 yaş olmak üzere belirli bir yaştan sonra insanlar merceğe daha çok yönelmeye başladılar. Arz talep konusundan dolayı da lens firmaları büyük bir hızla bu lensleri üretmeye ve piyasaya sürmeye başladılar. İnsanlara bu lensleri taktığımız zaman uzağı da yakını da rahat bir şekilde görmektedirler” ifadelerini kullandı.

“Her hastaya önermiyoruz”

“Halk arasında akıllı mercek denilen, trifokal merceği her hastaya önermiyoruz” diyen İmadoğlu, “Bu mercekler bazı durumlarda yan etkilere sebep olabilmektedirler. Kısa bir araştırma yaptığımızda, akıllı mercek kullanan insanların bir kısmının çok mutlu, bir kısmının çok mutsuz olduğunu görüyoruz. Akıllı mercek işleminde doktorun tecrübesi, hasta ile iletişimi çok önemlidir. Akıllı merceği hastanın göz yapısı kaldırabilecek mi sorusu, hastanın ruhsal durumu, göz numaranın büyüklüğü gibi konularla birlikte değerlendirilmelidir. İleri derecedeki şeker hastalarına kesinlikle önerilmeyen bir işlemdir. Detaylı birebir muayenelerden sonra akıllı merceği önerip, önermeyeceğimize karar veririz” şeklinde konuştu.