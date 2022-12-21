'Köy Okulları' projesi 2022'de 372 köyde 13 bini aşkın çocuğa ulaştı

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin hayata geçirdiği ’Yarını Kodlayanlar’ çatısı altında yürütülen ’Köy Okulları’ projesi, 2022’de de çalışmalarını sürdürdü. Gezici eğitimlerle 372 köyü dolaşarak 13 bini aşkın çocuğa ulaşan projede, toplam 43 köy okulunda tam donanımlı teknoloji sınıfları açılarak çevre köyler de dahil olmak üzere 8 bini aşkın çocuğa teknoloji eğitimi verildi.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirilmesi hedefiyle hayata geçirdiği ’Yarını Kodlayanlar’ çatısı altında yürütülen ’Köy Okulları’ projesi, 2022 yılında da kırsal bölgelerdeki öğrencilerin teknolojiye erişimini artırmaya devam etti. Proje kapsamında toplam 43 köy okulunda tam donanımlı teknoloji sınıfları açılarak çevre köyler de dahil 8 bini aşkın çocuğa kodlama başta olmak üzere çeşitli teknoloji eğitimleri verildi. Diğer yandan, gezici eğitimlerle 372 köy dolaşılarak 13 bini aşkın çocuğun teknolojiyle tanışması sağlandı. Projede ailelere yönelik özel buluşma ve eğitimler de düzenlenerek yaklaşık 2 bin 500 veliye ulaşıldı. ’Köy Okulları’ projesiyle yakın dönemde 2 okulda daha teknoloji sınıfları açılarak toplam 45 okula ulaşılması hedefleniyor.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi: “Eğitimde fırsat eşitliği konusunda hepimizin elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Biz hem bu sosyal ihtiyaca yanıt vermek, hem de donanım ve eğitim anlamında köy okullarındaki çocuklarımıza fayda sağlamak amacıyla ‘Köy Okulları’ projesini başlattık. Bu projeyle, köy okullarında okuyan çocuklarımıza sadece bağlantı hizmeti sunmakla kalmıyor, tam donanımlı teknoloji sınıflarında eğitimlerini aksatmadan sürdürebilmeleri için destek oluyor ve çocuklarımızın teknoloji okuryazarlığını artırıyoruz. Bugüne kadar 43 okulda teknoloji sınıfı açtık. Verdiğimiz eğitimlerle çevre köyler dahil olmak üzere 8 binden fazla çocuğa ve yaklaşık 2 bin 500 veliye ulaştık. Ayrıca, gezici eğitimlerle 372 köyü dolaşarak 13 bini aşkın çocuğumuzun teknoloji eğitimi almasını sağladık. Hedefimiz, 3 köy okulumuzda daha teknoloji sınıfları açmak. Böylece, teknoloji sınıflarımızın toplam sayısı 45’e çıkacak. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, köy okullarında kurduğumuz teknoloji sınıflarıyla, dijitalleşmeye ihtiyacı olan ama erişim imkânı olmayan öğrencilerimiz için bir fırsat penceresi açmanın, teknolojiyi çocuklarımızın ayağına getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Açtığımız ve açacağımız teknoloji sınıflarıyla, donanım ve eğitim anlamında köy okullarındaki çocuklarımıza fayda sağlamaya devam edeceğiz.”

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise şöyle konuştu: “Fırsat eşitsizliğini azaltma noktasında teknolojinin önemli bir yeri olduğu yadsınamaz. Bu kapsamda başlattığımız ‘Yarını Kodlayanlar’ projesi 6. yılını geride bırakıyor. Bu proje ile çocuklar teknolojiyi sadece tüketmeyi değil aynı zamanda teknoloji aracılığı ile üretmeyi bilen bireyler de olarak yetişecekler. Bu doğrultuda verdiğimiz eğitimlerle hem öğretmenlerimizin kapasitesini artırıyor hem de öğrencilerimize katkı sunuyoruz. Geçtiğimiz yıl başlattığımız teknoloji sınıfı kurulumlarıyla köy okullarıyla daha yakın temasa geçerek, dijital öğrenme ekosistemlerini alışık oldukları mekanlara taşımış olduk. Böylece okulda sadece öğretmenler değil, çocuklar da kendi aralarında birbirlerine öğrendiklerini anlatarak bu sürece katkı sunuyorlar. Bu teknoloji sınıflarının yaşayan bir yer olması bu yüzden önemli. Projemiz ile köy okullarında daha fazla çocuğa erişmek için çalışmalara yüksek motivasyonla devam ediyoruz.”

Motivasyon artışı sağlandı

’Köy Okulları’ projesine özel olarak hazırlanan sosyal etki raporuna göre, 2022’de projeden faydalanan öğrencilerin gözünden kendilerindeki en büyük iki değişim motivasyon (yüzde 65,88) ve 21. yy. yetkinlikleri (yüzde 65,58) başlıklarında oldu. Veliler çocuklarının eğitimine dair motivasyon artışı ve geleceğe yönelik kaygılarda azalma başlığında yüzde 77’lik bir değişim meydana geldiğini belirtirken, öğretmenler ise projeden en fazla farkındalık (yüzde 75) ve motivasyon ve gelecek algısı (yüzde 72) başlıklarında etkilendiğini ifade etti.

Yatırımın sosyal getirisi yüksek oldu

Rapora göre, projeye yatırılan her 1 TL’lik yatırım için 7,6 TL’lik sosyal değer oluşturuldu. Bu değerin yüzde 79’u öğrencilerde, yüzde 19’u velilerde ve yüzde 2’si öğretmenlerde oluşturulan değişimden kaynaklandı.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı

’Köy Okulları’ projesi, 2022’de Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na da doğrudan ve dolaylı olarak katkı sağladı. Proje, özellikle Nitelikli Eğitim; Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı; Eşitsizliklerin Azaltılması ve Amaçlar İçin Ortaklıklar amaçlarına katkı sundu.

35 farklı konuda eğitim verildi

’Köy Okulları’ projesi kapsamında açılan teknoloji sınıflarında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 2022’de Scratch, Tinkercad ve Micro:bit olmak üzere 3 ana başlıkta ve 35 farklı konuda eğitim alma imkânı sunuldu. Teknoloji sınıfları için toplam 60 kişilik özel bir eğitmen kadrosu eğitim süreçlerine gönüllü olarak destek verdi. Projeksiyon cihazı, 3D kalem, bilgisayar, 3D yazıcı, eğitim ve STEM kitleri, Zoom iletişim ve etkinlik araçlarının yer aldığı sınıflarda bir bilim kitaplığı köşesi de bulunuyor.