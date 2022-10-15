'Köyümü Seviyorum Sokağımı Boyuyorum' projesi Kınık'ta başladı

Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi tarafından desteklenen “Köyümü Seviyorum Sokağımı Boyuyorum” projesi Pazaryeri Kınık köyünde hayata geçti.

Proje ile Bilecik’in her ilçesinden belirlenen bir köyde Bilecik Valiliği’nin destekleriyle sokak sağlıklaştırılması yapılarak binaların sokaklara bakan ön yüzünün beyaza boyanacağı belirtildi.

Pazaryeri Kınık Köyü’nde pilot bölge olarak başlatılan projede Vali Dr. Kemal Kızılkaya ilk duvarı boyayarak projeyi başlattı. Şimdilik sadece her ilçeden bir köyde projenin uygulanacağını ifade eden Vali Kızılkaya; “Projeyle birlikte doğayla iç içe olan köylerimiz daha da güzelleşecek. Köylerimizin sokaklarını yeni bir görünüme kavuşturarak hoş bir manzara oluşturmayı hedefliyoruz. Beyaz renginin vermiş olduğu doğallık ve temizlik hissi köylerimizle buluşunca daha ferah bir atmosfer oluşacaktır. İlerleyen dönemlerde projeyi daha da genişleterek tüm Bilecik’e yaymayı isteriz” dedi.

Projenin uygulanmasının ardından Vali Kızılkaya, köy sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti. Burada köy halkının istek ve taleplerini dinleyen Kızılkaya, bölge tamamlanan ve devam eden; yol, kanalizasyon, içme suyu hattı ve diğer projeler hakkında bilgi aktardı.

Daha sonra Kınık İlkokulu ve Ortaokulu’nu ziyaret ederek incelemede bulunan Vali Kızılkaya, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Programda Vali Kızılkaya’ya, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, meclis üyeleri ve vatandaşlar eşlik etti.