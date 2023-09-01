'Koza' açılış için gün sayıyor

Nilüfer Belediyesi kente yeni bir kütüphane daha kazandırıyor. Modern yapısı ve zengin materyalleriyle her yaştan insana nitelikli bir hizmet verecek olan “Koza Kütüphanesi”, kentin en yeni bilgi hazinesi olacak. Yapımında sona gelinen kütüphane, yakın zamanda Görükle’de açılacak.

Nilüfer Belediyesi, bilgiyi erişilebilir kılmak için kentin birçok mahallesinde açtığı kütüphanelere bir yenisini daha ekliyor. Demirci, Üçevler, Akkılıç kütüphanelerinin yanı sıra Misi’deki Çocuk Kütüphanesi, Yüzüncüyıl’daki Şiir Kütüphanesi ve Gezici Kütüphane ile her yaştan insana hizmet veren Nilüfer Belediyesi, kente yeni bir bilgi hazinesi kazandırıyor. Üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Görükle Mahallesi de, yeni bir kütüphaneye kavuşuyor. Nilüfer Belediyesi’nin en yeni ve en büyük kütüphanesi olacak Koza’nın yapımında son aşamaya gelindi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kütüphanede yapılan çalışmaları yerinde görmek ve detaylı bilgi almak için incelemelerde bulundu. Başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle kütüphanenin her noktasını adım adım gezen Başkan Erdem, yapılan çalışmaları en ince detayına kadar inceledi.

Nilüfer’e yeni bir kütüphane kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Başkan Erdem, projenin kısa süre içinde tamamlanacağını söyledi. Nilüfer Belediyesi’nin 7. kütüphanesini Görükle’de yakın zamanda hizmete açmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Erdem, “Görükle’nin kozacılık tarihine atıfta bulunmak hem de kütüphanenin gençleri bir koza gibi bilgiyle saracağı düşüncesiyle yeni kütüphanemizin ismini ‘Koza’ olarak belirledik. Mevcut kütüphanelerimizde, okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla birçok etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bu kütüphanemiz de hizmete açıldığında, bu tür etkinliklerimiz daha da artacak. Ayrıca her türlü bilgiye erişim, daha da kolaylaşacak” diye konuştu.

Toplam bin 930 metrekare alanda iki katlı olarak yapılan kütüphane, 7’den 77’ye her yaştan insana nitelikli bir hizmet verecek. Çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak olan Koza Kütüphanesi’nde kullanılacak olan mobilyalar da, modüler olacak. 5 büyük sessiz çalışma salonu, 1 bilgisayar odası, çeşitli aktivitelerin gerçekleştirileceği atölye odaları, çocuklara yönelik okuma ve aktivite salonu ile kitap kafenin yer aldığı kütüphanenin, materyal içeriği de zengin olacak.

Nilüfer Belediyesi’nin en büyük kütüphanesi olma özelliği taşıyacak yeni kütüphanede, spordan edebiyata, tarihten felsefeye kadar farklı disiplinlerden çok sayıda materyal ve kitap koleksiyonu yer alacak.