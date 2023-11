'Kraliçe Arılar Projesi'nde ilk hasat

TAKİP ET

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, TÜMAD Madenciliğin bölgesel kalkınmaya destek olmak ve kadın girişimcileri iş hayatına kazandırmak için hayata geçirdiği "Kraliçe Arılar Projesi"nde ilk bal hasadı gerçekleşti.

Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Çelik, TÜMAD Madencilik Entegre Yönetim Sistemleri ve Sürdürülebilirlik Müdürü Bilge Küçükaytan, TÜMAD Madencilik Lapseki İşletme Müdürü Çağrı Ökten, TÜMAD Madencilik Toplum İlişkileri Yöneticisi Şaban Kılıçan, Mali ve İdari İşler Yöneticisi Ümit Yakut, İnsan Kaynakları Yöneticisi Canan Türkoğlu, köy muhtarları ve şirket yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen Toplum Yatırımı İzleme Toplantısı’nda, gelir ve refah düzeyinin güçlendirilmesi ve tarımsal ürünlerin daha iyi değerlendirilmesi projeleri ile TÜMAD’ın çevresel ve sosyal faaliyetlerinin bir yıllık gelişimi anlatıldı.

Bölgenin eşsiz florasından meşe balı

Geçen yıl temeli atılan, kırsal bölgelerde arıcılığın geliştirilmesi amacıyla başlatılan "Kraliçe Arılar Projesi"nde ise Şahinli, Kocabaşlar ve Dumanlı köylerinde, bölgenin eşsiz florasından üretilen meşe ve çam balı hasadının tanıtımı yapıldı. Proje ile bölge kadınlarının donanımlı birer üretici olması ve ekonomik değeri yüksek ürünlerin üretilebilmesi ve ürün çeşitliliğinin arttırılmasının yanı sıra, hasat edilen balların, süzme ve petek halinde satışa sunularak ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

İlçeye 104 çocuk kapasiteli kreş ve gündüz bakım evi

Toplantıda ayrıca TÜMAD’ın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gerekliliklerine uygun şekilde yapımına başladığı, 104 çocuk kapasiteli kreş ve gündüz bakım evinin, önümüzdeki yılın ilk yarısı tamamlanarak ilçeye kazandırılacağı müjdesi verildi.

TÜMAD Madenciliğe ülkeye, Çanakkale ve Lapseki’ye yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eden Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, "TÜMAD Madencilik sosyal alanda gerçekleştirmiş olduğu projelerle de bizleri ve vatandaşlarımızı mutlu ediyorlar. TÜMAD Madencilik ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ise, "Bölgemize, Lapseki’mize, köylerimize ve beldelerimize ne kadar katkı olduğunu görüyoruz. Yeni bir projeyle 1 yıldır karşımıza çıktınız. Gerçekten bu projenin sonuçlarını bugün görüyoruz. Biz isteriz ki TÜMAD Madenciliğin projeleri bundan sonra da devam etsin. Daha farklı çalışmalarla Lapseki’ye, bölgemize katkınız olsun isteriz. Biz yapılan her şey için teşekkür ediyoruz. TÜMAD Madenciliğin bölgeye çok büyük bir desteği var. İstihdam açısından çok büyük desteği var. Biz çevreyle ilgili konularla da sonuna kadar TÜMAD Madenciliğin yanında olduğumuzu her zaman her ortamda söylüyoruz. Sizlerin de bu konudaki hassasiyetlerinizi biliyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.

TÜMAD Madenciliğin verdiği sözleri her zaman tuttuğunu kaydeden Belediye Başkanı Yılmaz, "Şu anda temeli atıldı. Zemin iyileştirmesi yapıldı. Zemin iyileştirmesinden sonra çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah 6 ayın içerisinde de 104 çocuğumuza hizmet verecek ve 25 personelimizi istihdam edecek olan projenin hep beraber açılışını yapacağımızı düşünüyorum. Lapseki adına TÜMAD Madenciliğe ve ilgili tüm arkadaşlara, Genel Müdürümüze, Çarmıklı ailesine ayrı ayrı teşekkür ederim" şeklinde konuştu.