'Kristal Şehir Başarı Ödülleri' sahiplerini buldu

Bu yıl ikincisi düzenlenen Kristal Şehir ve Başarı Ödül Töreni İstanbul’da gerçekleştirildi. İş ve sanat dünyasından birçok başarılı isimi bir araya getiren tören Şarkıcı Ece Seçkin konseri ile son buldu.

İstanbul’da "İkinci Kristal Şehir ve Başarı Ödül Töreni" düzenlendi. Törende iş ve sanat dünyasından birçok başarılı isim bir araya geldi. Törenin sunuculuğunu Buket Aydın ve Yavuz Seçkin üstlendi. Törende sağlık, medya ve inşaat sektöründen farklı farklı alanlara ödüller verildi. Törende Ece Seçkin konser verdi.

Sağlık turizmini baz alan ve Jüri tarafından yılın medikal estetik doktoru ödülünü alan Suada Gasimova, "Yaklaşık altı senedir Türkiye’de doktor olarak çalışıyorum. Yılın medikal estetik hekimi olarak yüz gençleştirmede daha inovatif yöntemler geliştirdik. Bu inovatif yöntemler daha kısa sürede, daha minimum dokunuşlarla hastalara faydalı olabilmek. Yani bu tedavileri daha uzun dönemli değil daha kısa bir zamana sığdırdık. Tabii bunları yaptıkça da bu bizim başarımız arttırdı. Hastaların memnuniyet oranı arttırdı. Bu yüzden de bize bir başarı töreninde ödül layık gördüler. Özellikle yurt dışından hastaların Türkiye’yi tercih etme sebepleri hem hastalıkların daha yakından takip edilmesi hem de estetik alanında gelişmiş bir düzeyde olduğunu gösteriyor. Türkiye gerçekten son zamanlarda sağlık turizmi alanında. Çok gelişmiş ve önde giden ülkelerden biri. Tabii ki de yurtdışından gelen kişilerin burayı tercih etmesi bizi de onurlandırıyor. Bu alanda daha güzel hizmetler vermeyi planlıyorum. Özellikle Arap ülkelerinden ve Avrupa ülkelerinden gelen hastalar çok var. Bu son dönemlerde İsviçre’den Almanya’dan ve Hollanda’dan gelen hastalara çok sık rastlıyoruz. Gelen kişilere doğru tanı konulması gerekiyor ki daha doğru hareketler yapalım. Ve daha güzel hizmetler sunalım. Bu törende beni yılın medikal estetik hekimi ödülüne layık gördüler. Özellikle geliştirdiğim tedavi yöntemleri tedavileri daha kısa süreye sığdırmam ve bu uzun dönem tedavilerini daha arka plana attığım için bu sefer bu ödülü ben aldım bu beni çok onurlandırıyor. Çok mutlu ediyor ve ilerleyen dönemde başarılarımı yeni imzalar attırıyor” dedi.