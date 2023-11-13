'Kudüs, Taşlar ve Kuşlar' sergisi Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde açıldı

Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı Dolmabahçe Sanat Galerisi ‘Kudüs, Taşlar ve Kuşlar’ sergisine ev sahipliği yaptı. Kudüs’ün özgürleşmesi temasını merkeze alan Hacer Öztürk’ün resmettiği resimler sanatseverlerle buluştu.

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız’ın açılışını gerçekleştireceği ‘Kudüs, Taşlar ve Kuşlar’ sergisinde başta suluboya olmak üzere farklı resim teknikleriyle oluşturulmuş 45 çalışma yer aldı. Bugüne kadar düzenlediği karma resim sergileri ile tanınan Hacer Öztürk’e ait sergi, 19 Kasım Pazar gününe kadar gezilebilecek. Sergideki eserler satışa da sunulurken, satıştan elde edilen gelirin tamamı Gazze’ye gönderilecek.

“Serginin geliri Gazze’ye gönderilecek”

Yaklaşık 4 sene önce ilk Kudüs resmini yapmaya başladığını dile getiren Hacer Öztürk, “Aslında bu serginin tarihi daha eskilere dayanıyor. Yaklaşık 4 sene önce ilk Kudüs resmimi yapmaya başladım. Sebebi de yine aynı şekilde işgalci İsrail çocukları ve masum insanları öldürürken bir şey yapmam lazım dedim. Daha sonra resimler birikmeye başladı. Birikince bir sergi oluşturabilirim fikri hasıl oldu. Resimler biriktiğinde 30 yağlı boya 17 sulu boya ve 11 taştan oluşan bir sergi. Biz savaştan önce aslında buradan randevu almıştık ve Yasin Beyin de anlattığı gibi benim teklifim değildi. Ankara’da düşünüyorduk sergiyi ama Kudüs’ün kısmeti diyorum buraya nasip oldu. İnşallah Gazze’nin, Kudüs’ün özgürlüğüne kavuşması için vesile olsun istiyorum. Serginin geliri inşallah Gazze’ye gönderilecek” ifadelerini kullandı.