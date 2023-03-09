Bilecik İl Müftülüğü tarafından 10-20 Mart tarihleri arasında ‘Kuru Gıda’ kampanyası başlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası ‘Türkiye İçin İyilik Vakti’ sloganıyla başlatılan kampanyaya Bilecik İl Müftülüğü ‘Kuru Gıda’ kampanyasıyla destek verdi. Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, kampanya hakkında din görevlilerini bilgilendirerek, “Depremin üçüncü günü Bilecik Müftülüğü olarak başkanlığımızın talimatıyla Hatay’a gittik. Müftü Yardımcısı Sabri Bey ve din görevlileri ile birlikte defin işlemleri görevini aldık. Çok acıklı ve ders alacağımız görüntülere şahit olduk. Oradaki kardeşlerimizin bizlere ihtiyacı var. Kimi müftülüklerimiz su gönderiyor, kimi müftülüklerimiz kıyafet gönderiyor. Bizler de Bilecik olarak Ramazan-ı Şerifte deprem bölgesinde ikamet eden kardeşlerimize yemek yapılmak üzere TDV mutfaklarında pişecek kuru gıda göndermeyi planladık. Camilerimiz ve Kur’an Kurslarımız kampanyamız çerçevesinde yardımların toplanacağı en uygun alanlar. Ayni yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızdan gelecek yardımlar burada toplanacak inşallah. Nakdi yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız ise TDV Bilecik Şubesi hesaplarına bağışlarını yapabilecekler. Bilecik halkı vefakârdır, fedakârdır. Halkımıza iyi niyetimizle kampanyamızı anlatırsak bu hayır davetimize icabet edeceklerdir Toplanacak Kuru Gıdalar; bulgur, mercimek, pirinç, makarna, nohut, kuru fasulye, çay, şeker, un, yağ” ifadelerini kullandı.