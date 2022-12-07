'Küsmesin Yıldızlar' tiyatro oyunu 12 yılda 300 bin çocuğa ulaştı

“Enerjimi Koruyorum” proje kapsamında gerçekleşen tiyatro oyunu Küsmesin Yıldızlar, kasım ayı içerisinde İstanbul, Kocaeli, Kastamonu, Ankara, Mersin ve Adana’da 5 bin 500 öğrenciyle daha buluştu.

Enerjisa Enerji tarafından yaklaşık 12 yıl önce hayata geçirilen ve çocuklara tasarruf bilinci aşılamayı amaçlayan uluslararası ödüllü “Enerjimi Koruyorum” projesinin Küsmesin Yıldızlar isimli tiyatro gösterisi, öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Daha iyi bir gelecek mottosuyla hayata geçen oyun, çocuklarda tasarruf bilinci ve eğitimini eğlenceli bir yolla sağlamayı hedefliyor. Enerji kaynaklarını verimli kullanmaları ve enerji tasarrufu adına çocuklarda farkındalık oluşturmayı hedefleyen tiyatro oyunu; İstanbul, Kocaeli, Kastamonu, Ankara, Mersin ve Adana’da 5 bin 500 öğrenciyle daha buluştu.

Öncü ve örnek olma misyonuyla hayata geçen ve Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında öğrencilerle buluşan oyun öncesinde Sabancı Gönüllüleri çocuklara enerji tasarrufunu öğretmek için kısa sunumlar gerçekleştirdi.

Daha iyi bir gelecek için 300 binden fazla çocuğa ulaşıldı

“Enerjimi Koruyorum” projesi kapsamında, yarının yetişkinleri olarak enerji verimliliği konseptini benimsemeleri için 12 yılda 14 ildeki 762 okulda, 300 binden fazla çocuğa ulaşılarak enerji tasarrufu farkındalığı konusunda eğitimler verildi.

Mobil oyun 7 milyon kişinin cebinde

Yapılan açıklamaya göre, 2010 yılından beri her sene yenilikler eklenerek devam eden Enerjimi Koruyorum projesi, eğitici tiyatro oyununun yanı sıra eğitimlerini yaygınlaştırarak dijital/mobil oyun (aplikasyon) ile gelişimini sürdürdü. 7-13 yaş grubuna hitap eden “Enerjimi Koruyorum” projesi güvenilir bir oyun olarak çocuklarla buluşturuluyor. IOS ve Android platformlarından 100 binden fazla indirilen oyunla beraber 2010’dan beri yaklaşık 7 milyon kişiye ulaşan proje, gelecek nesillere doğru enerji kullanımı konusunda bilgi aktarmaya devam ediyor.