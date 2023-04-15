'Lale Bayramı' Emirgan Korusu'nda başladı

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Emirgan Korusu’nda düzenlenen ’Lale Bayramı’ etkinliği ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Rengarenk laleleri gören vatandaşlar fotoğraf çektirdi. Lalelerin Osmanlı kültüründeki önemini anlatan, sanat tarihi uzmanı Dr. Zübeyde Özsayıner, "Lale çiçeğine çok önem vermeliyiz, Osmanlı’daki yerini tekrar canlandırmalıyız" dedi.

Geleneksel Lale Bayram’ında, Emirgan Korusu lalelerle renklendi. Rengarenk laleleri gören vatandaşlar fotoğraf çektirdi. Bugün başlayan Lale Bayramı Nisan ayı bitene kadar her hafta sonu vatandaşların ziyaretlerine açık olacak. Etkinlik için Emirgan Korusu’na yaklaşık 3,5 milyon lale dikildi.

Lale Bayramı hakkında bilgi veren Lale Müzesi’nin sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Beyza Toksoy, "Festivalimiz her yıl düzenleniyor, Nisan ayında başlıyor. Bu yıl da Eylül - Ekim zamanında 3,5 milyona yakın lale dikildi. Normalde, Nisan başında başlıyor ama yağmurlar dolayısıyla biraz gecikti. Her yıl nisan ayında Emirgan Korusu’nda Lale Festivali kutlanıyor. Bugün birinci günü ama sürekli bir fotoğraf çekimi söz konusu. Kafelerimiz var, çimenlerde yatıp güneşleniyorlar, serinliyorlar. Biliyorsunuz; Emirgan Korusu, çok keyifli ve çok büyük bir yer. Herkes için oldukça etkili bir alan" dedi.

"Lale kültürüne sahip çıkmamız gerekiyor"

Lale çiçeğinin Osmanlı kültüründeki önemine vurgu yapan sanat tarihi uzmanı Dr. Zübeyde Cihan Özsayıner, “Lale Osmanlı zamanında soğanı çok önem verilerek alınan, çok çeşitleri olan bir çiçek. Yurtdışına, özelikle Hollanda’ya, bizden gittiği halde onlar bizden çok sahip çıkmış ve çiçek kültürünü yaşatan ülkelerden biri. Bu çiçeğe çok önem vermeliyiz, Osmanlı’daki yerini tekrar canlandırmalıyız. Lale kültürüne sahip çıkmamız lazım. Bununla ilgili makale ve kitaplar üreterek bu kültürün bizim kültürümüz olduğunu vurgulamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Lale mevsiminin gelişiyle, renk cümbüşüne ev sahipliği yapan Emirgan Korusu’nu ziyaret eden Bahriye Mutlu, ‘’3 yıl önce de festivale gelmiştik. Biz lalenin döküldüğü zamanlar, son zamanları gelmiştik. Şimdi ise daha başında geldik, daha canlı, daha muhteşem. Çok mutluyuz, çok eğlendik" şeklinde konuştu.