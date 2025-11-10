'Liderliğin temeli iletişim'

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle liderlik, iletişim ve özgüven üzerine söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide, iletişim becerilerinin liderliğin temelini oluşturduğu vurgulandı.

Marka ve İletişim Danışmanı Derya Aslan, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Dr. Öğr. Üyesi Özgenur Reyhan Güler’in yürüttüğü ders kapsamında yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı söyleşide Aslan öğrencilerle liderlik, girişimcilik, iletişim becerileri ve özgüven üzerine keyifli ve ilham verici bir sohbet gerçekleştirdi.

Konuşmasında liderlik kavramına değinen Aslan, "İki kişinin olduğu her yerde iktidar söz konusu olur. Bu kötü bir şey değil, kişiler arası iletişimin doğal bir parçası. Bireyler arasında ve hayatın doğal akışı içinde markalar, paydaşlar ve toplum arasında da denge, güç ve iktidar her zaman eşit değildir; bir taraf çoğu zaman daha baskındır, yön verir, belirler. Liderlik yapar, yönetir" dedi. Girişimcilik ve iş hayatında liderliğin önemine dikkat çeken Aslan, "Kişi lider mi doğar, yoksa lider olunur mu?" sorusuyla öğrencileri düşünmeye davet etti.

İletişim becerilerinin liderliğin temelini oluşturduğunu vurgulayan Aslan, "Her bir meslek ve girişim için gerekli olan iletişim becerilerinizi, beden dilinizi, hitap yeteneğinizi geliştirdiğiniz takdirde, ne iş yaparsanız yapın liderlik gücünüzü yönetebilirsiniz" dedi. Aslan, kendi dilinizi ve kelimelerin gücünü doğru kullanmanın, iktidar, girişimcilik ve liderlik konularının güçlendirici parçaları olduğunu belirtti.

"Duygularınızı ve sezgilerinizi unutmayın"

Yapay zekâ çağında bile ancak duygu katılarak seçilmiş kelimelerin değerini koruduğunu söyleyen Aslan, "Yapay zekadan yararlanırken kendi duygularınız, eğitiminiz, birikiminiz, sezgilerinizden kopmamalısınız. Anılarınız, öğrenciyken yaşadığınız tecrübeler, sosyal hayatta öğrendikleriniz, ailenizden getirdikleriniz, özel yetenekleriniz ve iş tecrübeleri sizi siz yapar, farkınızı ortaya koyar ve biricik, benzersiz olarak ustalaşırsınız" dedi. Ayrışmak isteyen gençlere "Kendinize has olanla üretin. İnsan emeği ve birikimi daha da değerli hale gelecek" çağrısında bulundu.

Öğrenciler de söz aldı

Söyleşinin sonunda Derya Aslan, öğrencileri girişimcilik ve liderlik üzerine düşündürecek sorularla interaktif bir bölüme davet etti. "Eğer elinizde sınırsız üreticilik ama sıfır bütçe olsaydı, ne tür bir girişim başlatırdınız?" sorusuyla başlayan bölümde öğrenciler, tutkularını, becerilerini ve geleceğe dair vizyonlarını paylaştı. Aslan, "Liderliği üç soru ile tanımlayalım" diyerek yönelttiği sorularla katılımcıların kişisel farkındalıklarını artırmayı amaçladı.