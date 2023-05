'Liposuction kilo verdirme ameliyatı değildir'

TAKİP ET

Liposuction işleminin vücudun şekillendirilmesi için yapılan cerrahi bir işlem olduğunu belirten Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, “Amaç diyet ve egzersiz sonrası vücudun belli bölgelerinde kalan yağ dokusunun vücuttan uzaklaştırılmasıdır. Liposuction işleminin kilo verdirmek için yapıldığı bilgisi yanlıştır. Kişinin fazla kilolarından kurtulmak için diyet, egzersiz yapması uygundur” dedi.

İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, liposuction hakkında açıklamalarda bulundu. Diyete rağmen aşırı kilo fazlalığı durumlarında obezite için yapılan cerrahi işlemler gerekli olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Çil, “Egzersiz ve diyete rağmen karın alt bölgesi, bel kenarları ve basen kısımlarındaki yağ birikimleri geçmeyebilir. Kilo fazlalığı olmamasına rağmen bu bölgelerdeki yağ doku fazlalığından kurtulamayan kişiler için liposuction uygun bir cerrahi seçeneğidir. Normal kiloya yakın bir kiloya sahip olmamıza rağmen bu bölgelerde yağ dokusunun azalmaması, vücudun her bölgesindeki yağ dokusunun aynı özellikte olmamasından kaynaklanmaktadır. Ayak ve el bölgesindeki yağ dokusu ile basen bölgesindeki yağ dokusu farklılıklar göstermekte, her bölgedeki yağ dokusu diyete aynı şekilde cevap vermemektedir” diye konuştu.

"En uygun tedavi yöntemi olabilir"

Erkek ve kadınlarda yağ dağılım bölgelerinin ve birikimlerinin farklılıklar gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Çil, “Erkekte daha çok karın içi ve göbek bölgesinde yağ dokusu artışı fazla iken, kadınların basen ve karın yan kısımlarında yağ dokusu birikimi daha fazla ortaya çıkabilmektedir. Kilo verdikten sonra bu bölgelerde kalan yağ dokusu, kıyafet seçiminde zorluklara ve görsel olarak kişilerde rahatsızlığa neden olabilmektedir. Belli bölgelerde birikmiş yağ dokusu için en uygun cerrahi tedavi liposuctiondır” şeklinde konuştu.

İşlem süreci

Liposuctionın çok ince kanüller yardımıyla vücuttan yağ dokusunun uzaklaştırılması işlemi olduğunu belirten Prof. Dr. Çil, işlemin nasıl yapıldığını şöyle anlattı: “Çok ince kanüller çok küçük kesilerden ciltaltı bölgesine yerleştirilerek cilt altında fazlalık oluşturan yağ dokusu kontrollü bir şekilde vakum oluşturan cihazlar yardımıyla vücuttan uzaklaştırılmaktadır. İşlem vücudun tüm yüzeyel kısımlarına uygulanabilmektedir. Liposuction en yaygın olarak karın, sırt, bel, kol, basen bölgesi, boyun ve çene altı bölgesine yapılmaktadır. İşlem öncesinde yağ dokusunun alınacağı vücut bölgeleri cilt üzerinde yapılan çizimlerle belirlenmektedir. Küçük vücut bölgelerinde lokal anestezi yeterli olabilmekte, geniş vücut bölgelerine yapılacak liposuctionda ise hastanın uyuması (genel anestezi) alması gerekmektedir. Liposuction yapılacak bölgeye özel olarak hazırlanan solüsyonlar enjekte edilmektedir. Bu solüsyonlar hastanın yağ dokularının daha rahat alınmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda hastada işlem sırasında daha az kanama riski olduğundan ameliyat sonrası dönemde daha az morarma meydana gelmektedir. Solüsyonların içine katılan lokal anestezik ilaçlarla hastanın ameliyat sonrası daha az ağrı hissetmesi sağlanmaktadır. Liposuction sırasında kullanılan kanüller ciltte yapılan yaklaşık 5 milimetrelik kesiler ile cilt altı bölgesine yerleştirilmektedir. Liposuction yapılan bölgelerde ameliyat sonrası ödem adı verilen sıvı birikmesi meydana gelmektedir. Ödem sonucu meydana gelen liposuction yapılan bölgelerdeki şişlikler kendiliğinden ameliyat sonrası iyileşme döneminde geçmektedir. Ameliyat bölgelerinde oluşan şişmelerin azalması ve daha hızlı geçmesi için hastalara ameliyat bitiminde özel üretimli liposuction korseleri giydirilmektedir. Bu korselerin vücut bölgelerine göre giydirilme süreleri değişmekle birlikte yaklaşık 3 hafta süreyle sürekli giyilmesi gerekmektedir. Ameliyat sonrası cilt bölgesinde oluşan morarmalar yaklaşık 2-3 hafta içinde kendiliğinden geçmektedir.”

"Lazer ışınları kullanılabilir"

Liposuction işleminin özel cihazlar yardımıyla daha konforlu ve etkili olarak gerçekleştirilebileceğine değinen Prof. Dr. Çil, “Lazer ışınları kullanılarak lazer liposuction işlemi yapılabilmektedir. Ultrason dalgalarının kullanılarak yağ dokusunun daha etkili bir şekilde alınabildiği liposuction tekniği, vaser liposuction olarak adlandırılmaktadır” ifadelerini kullandı.

"Ameliyat sonrası özel korseler giyilmeli"

Ameliyattan sonra liposuction bölgelerine giydirilmiş olan özel korseleri uygun şekilde giymeye özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Çil, “Bu şekilde şişlikler daha çabuk geçerken, vücudumuzun şekillenmesi daha başarılı bir şekilde olabilmektedir. Ameliyattan sonra diyetimize dikkat etmeli, çok yemek yemekten kaçınmalıyız. Egzersiz yapmalı ve az hareket etmekten kaçınmalıyız. Fiziksel aktiviteye devam etmemiz ve mümkün olduğunca çok egzersiz yapmamız şişliğin daha çabuk geçmesine yardımcı olabilir” açıklamasında bulundu.

"Erkekler de tercih edebilir"

Liposuctionın her mevsimde yapılabilecek bir cerrahi işlem olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çil, şunları söyledi: “Fakat çok sıcak olmayan mevsimlerde yaptırmak, ameliyat sonrası giymemiz gereken korselerin bizi rahatsız etmemesine yardımcı olabilir. İşlem 18 yaşını dolduran her yaştan erkek ve kadına yapılabilir. Erkeklerde aşırı rahatsızlıklara neden olabilen jinekomasti adı verilen iyi huylu meme büyümesi bölgesine de liposuction etkili bir şekilde yapılabilir. Liposuction işlemi her iki cinste de kullanılabilen başarılı bir cerrahi yöntemdir."

"Tekrar yapılacaksa en az 9 ay geçmeli"

Yağ dokularının farklı vücut kısımlarında da kullanıldığını belirten Prof. Dr. Çil, “İşlem sırasında alınan yağ dokusu içinde bulunan kök hücreler nedeniyle, alınan yağ dokusu hazırlanarak el, yüz bölgesi gibi vücut kısımlarına aktarılabilir. Böylece vücudun değişik kısımlarının daha genç ve estetik görünüm kazandırılmasında fayda sağlanabilir. Doku eksikliği olan vücut bölgelerine de aktarılarak yağ dokusu doku eksikliğinin giderilmesi amacıyla kullanılabilmektedir. Liposuction aynı vücut bölgesine ihtiyaç durumunda tekrar yapılabilir. Aynı bölgeye tekrar yapılması istenirse 9-12 aylık bir bekleme süresinden sonra liposuction yapılması uygun olur” diyerek sözlerini noktaladı.