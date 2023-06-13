'Lüksemburg, Lüksemburg' filminin galası düzenlendi

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ve AB Üye Devletleri tarafından düzenlenen “Avrupa Filmleri Haftası Şehrinizde” etkinliği çerçevesinde “Lüksemburg, Lüksemburg” filminin galası yapıldı.

AB Türkiye Delegasyonu ve AB Üye Devletlerinin desteği ile düzenlenen Avrupa Filmleri Haftası Şehrinizde etkinliği Ankara’da başladı. Türkiye’de gösterime girmeyen Avrupa filmleri, AB Bilgi Merkezleri’nin katkıları ile 10 ilde izleyiciyle buluşuyor. Ankara’da bir sinema salonunda ilk gösterimi gerçekleştirilen “Lüksemburg, Lüksemburg” filminde açılış konuşmalarını AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Yunanistan Türkiye Büyükelçisi Christodoulos Lazaris ve Ukrayna Türkiye Büyükelçisi Vasyl Bodnar yaptı.

“Ukrayna’nın mücadeleci ruhuna da değinmek istiyorum”

Bu tür etkinliklerin karşılıklı kültürel alışverişe katkıda bulunduğunu ve kültürel bağları güçlendirdiğine vesile olduğuna değinen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut, “Bu gece, gala etkinliğinde Yunan meslektaşım bir Ukrayna filmini seçti. Hem sanatsal açıdan bu tercihi yaptı hem de Ukrayna’nın mücadeleci ruhuna da değinmek istiyorum. Kendilerini savunma sürecinde sergiledikleri bu mücadelede onlara başarı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte bir Yunan filmi yerine, Ukrayna filmi seçmesinin sebebinin filmi çok beğenmesi olduğunu belirten Yunanistan Büyükelçisi Lazaris, “Bazen başka bir kişinin daha iyi bir fikir geliştirdiği gerçeğini kabullenmek gerekiyor. İkinci olarak Yunanistan’ın Ukrayna ile anılması benim için bir onur. Ukrayna halkının yabancı istilasını püskürtmek, işgal altındaki topraklarını geri almak için verdiği mücadeleyi hepimiz hayranlıkla izliyoruz” dedi.

Yunanistan’ın bir Ukrayna filmini böyle bir etkinlikte seçmesinin büyük bir sürpriz olduğunu dile getiren Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, "Burada gösterilen dayanışma için minnettarlığımı belirtmek istiyorum. Belki biraz duygusal konuşuyor olacağım ama savaşın ilk günlerinde, AB Büyükelçisi beni AB Üye Devletlerinin elçileri ile bir toplantıya davet etti Bu toplantıda birebir gerçekleri anlatma imkanı buldum. Ukrayna, Avrupa’nın bir parçasıdır. Bunun tanınıyor olması bize ayrıca bir memnuniyet veriyor. Ayrıca, Avrupa Filmleri Haftası açılışı için bir Ukrayna filminin seçilmesinden duyduğum memnuniyeti de dile getirmek istiyorum” diye konuştu.