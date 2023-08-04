'Mahalle Buluşmaları'nda talepler dinlenip çözümler üretiliyor

Bilecik Belediyesi, bu yaz başlattığı ’Mahalle Buluşmaları’ ile her mahallede vatandaşlarla buluşup talepleri dinlemeye ve çözüm üretmeye devam ediyor.

Bilecik Belediyesi Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’nın başlattığı ’Mahalle Buluşmaları’ yüksek katılımla devam ediyor. Beşiktaş Mahallesinde gerçekleşen ilk mahalle buluşmasında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, ikinci mahalle buluşmasını İsmetpaşa Mahallesinde gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun olarak katılım gösterdiği buluşmaya Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ile birlikte Başkan Yardımcıları Hüseyin Yıldız, Yaşar Külhan, Zafer Gürkan Akyurt, Melih Tüfekçi, Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri de katıldı. Vatandaşların rahatça ve doğrudan Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’na istek ve taleplerini iletebildiği buluşmada çocuklar için de eğlence ve ikram etkinlikleri düzenlendi. Yüz boyama etkinliği ve dondurma ikramıyla birlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

"Bu şehir hepimizin şehri"

Başkan V. Melek Mızrak Subaşı; “Mahalle Buluşmalarımızın bu haftaki durağı İsmetpaşa Mahallemiz oldu. Bizim her zaman söylediğimiz ve söylemekten öte önem verdiğimiz konu bu şehri birlikte yönetmek. Beşiktaş Mahallemizde olduğu gibi İsmetpaşa Mahallemizde de katılım oldukça yüksek. Bu şehir hepimizin şehri. Bu yüzden de her vatandaşımızın fikirleri ve istekleri bizim için oldukça önemli. Büyüklerin konuştuğu, küçüklerin doyasıya eğlendiği bu güzel etkinliğimize katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bir sonraki mahalle buluşmamızda görüşmek üzere" dedi.

Mahalle Buluşmalarına katılan vatandaşlar böyle bir etkinlikten duydukları mutluluğu belirterek Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve Bilecik Belediyesine teşekkürlerini iletti.