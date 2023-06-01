'Makine ve Tasarım Teknolojileri-Bilgisayarlı Makine İmalatı' bölümü Milli Eğitim Bakanlığınca onaylandı

2023-2024 döneminde Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yeni açılacak bölüm Milli Eğitim Bakanlığınca onayladı.

Hızla sanayileşen Osmaneli ilçesinde sanayicinin büyük ihtiyaç duyduğu teknik personelin yetiştirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına sunulan Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ‘Makine ve Tasarım Teknolojileri-Bilgisayarlı Makine İmalatı’ bölümü açılması talebi onaylandı. 2023-2024 öğretim yılından itibaren bölüme öğrenci alınmaya başlanılacak. Mezun olanların sanayiciler tarafından tercih edileceği ve iyi ücretlerle işe başlayacağı bölümün ilçeye hayırlı olmasını temenni eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “İlçemiz için çok önemli olan teknik eğitim ve sonrası için sanayicinin ihtiyaçlarının karşılanması projemizin hayat bulması hepimizi sevindirdi. Konunun onaylanmasında büyük emeği olan Milletvekilimiz Halil Eldemir’in, Bilecik Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya, AK Parti Bilecik İl Başkanımız Serkan Yıldırım’a teşekkür ediyoruz” dedi.