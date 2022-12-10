'Mandıra Filozofu' Ankaralıları kahkahaya boğdu

Televizyon ekranlarının sevilen sanatçılarından “Mandıra Filozofu” olarak da tanınan Müfit Can Saçıntı, canlı müzikli güldürü gösterisinde Ankaralıları kahkahaya boğdu.

Ünlü yönetmen, oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı Ankara’da sahne aldı. “Mandıra Filozofu” olarak tanınan Saçıntı “İtiraz Ediyorum” adlı canlı müzikli güldürü gösterisini, Şato Yazar Sahne’de Ankaralılara sergiledi. Gösteride evlilikten, eğitim sistemine, çalışma hayatından reklamlara kadar, pek çok konuda düşüncelerini eğlenceli bir üslupla dile getiren Saçıntı’nın sahne performansı 95 dakika sürdü. Gösterinin canlı müziklerini kontrtenor bir sese sahip Ateş Arya seslendirdi.