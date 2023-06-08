'Marmara'nın Küçük Antalya'sı' olarak bilinen Söğüt ve İnhisar ilçelerine bağlı köylerde salatalık hasadı başladı

Marmara Bölgesi’nin örtü altı tarımda önemli merkezlerinden Bilecik’teki seralarda salatalık hasadı başladı.

Bilecik genelinde 2 bin 700 dekar alanda bulunan seralarda salatalık üretiminden yılda 3 kez ürün alınıyor. Söğüt ilçesinde, Sakarya Nehri havzasındaki köylerde kurulu seralarına sabah erken saatlerde gelen üreticiler, ürünlerini toplayıp sevkiyata hazırlıyor. Yakacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım, köyde 100 dönümden fazla alanda seralarda üretim yapıldığını söyleyerek, "Şu anda burası ’Marmara’nın Küçük Antalya’sı’ diye adlandırılan bölge. Bu bölgede sebze üretiminde ağırlık domates, salata. Salatanın da hasadına başladık. Sonra domates gelecek 20 gün sonra. İlk hasat şu anda 7-8 lira bizim buradan hale gönderdiğimiz. Biz Bilecik’e pek vermiyoruz bizim eksenimiz İstanbul, İzmit, Ankara Bursa büyük şehirlere gönderiyoruz. Aşağı yukarı Çaltı, Akçasu, Yakacık bu bölgede en az 100 dönüm salatalık serası bulunuyor. Dönüm başı bin 500 ton 2 bin ton salata rekoltesi oldu. Geçen sene bu sene de bekliyoruz aynı rekoltesi. Fiyatlar şu anda iyi bu şekil giderse bereket versin. Seraların çoğu boş hastalık çok. Çoğu zaten bu yüzden ekemiyor işçi sıkıntısı da var, işçi olmayınca hele bu salatalık içinden çıkılmıyor. Bu sene geç kaldı havalar serin gitti Nisanın 10’u gibi ektim ben bunları normalde 1 ayda döküme gelmeliydi ama 1 buçuk ayda oldu" dedi.