Bilecik İl Müftülüğü tarafından her ay düzenlenen personel toplantısı bu ay Hamidiye Camii’nde yapıldı.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun başkanlığında ‘Mart Ayı Personel Toplantısı’ düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda, din görevlilerince her ay okunan Hatm-i Şeriflerin duası yapıldı.

Toplantıda, İl Müftüsü Erhun tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen personele duyurulması gereken gündem maddeleri, Ramazan ayında kentteki din hizmetlerinin daha etkili halde sunulmasıyla ilgili konular müzakere edildi. Toplantı sonunda İl Müftüsü Erhun, emekliye ayrılan din görevlileri İbrahim Uysal, İsmail Şenol ve Adem Yazıcı’ya plaket vererek teşekkür etti.

Toplantıya müftülük yetkilileri merkez ve köy camilerinde görev yapan İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlar katıldı.