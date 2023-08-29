'MASAK'ın yeni mevzuat değişikliğine hazırız'

Dijital Kurye CEO’su Oral Başer, Türkiye Cumhuriyeti Mali Suçları Araştırma Kurumu’nun (MASAK) geçtiğimiz günlerde getirdiği yeni mevzuat değişikliğine de çok öncesinde hazır ve uyumlu olduklarını belirtti.

Dijital kontrat yönetimi ve kimlik doğrulama hizmetlerini müşterilerinin kapısına getiren Dijital Kurye Platformu, belge yönetim süreçlerindeki güvenlik açıklarını minimuma indirmek için, geliştirdiği her çözümü sektöre ilişkin ulusal ve uluslararası tüm regülasyonlara uygun şekilde tasarlıyor.

Dijital Kurye CEO’su Oral Başer, Türkiye Cumhuriyeti Mali Suçları Araştırma Kurumu’nun (MASAK) geçtiğimiz günlerde getirdiği yeni mevzuat değişikliğine de çok öncesinde hazır ve uyumlu olduklarını belirtti. MASAK mevzuat değişikliğiyle tüzel kişileri ‘uzaktan kimlik tespiti yapılabilecek kişiler’ kategorisine ekledi. MASAK yükümlüleri bundan böyle tüzel kişilerin uzaktan kimlik tespitinde gerçek zamanlı süreç takibi yapmadan yalnızca sürecin kaydıyla işlemlerini tamamlayabilecek.

Başer MASAK’ın bu değişikliğine dair: “Bu gelişme, iş dünyasının dijital dönüşüm sürecinde önemli bir adım, ancak bizim için yeni bir durum değil. Dijital Kurye’yle çalışan şirketler MASAK’ın mevzuat değişikliği konusunda endişe etmeden işlerine devam edebiliyorlar” yorumunda bulundu.

Dijital Kurye’nin kurulduğu günden bu yana yeni regülasyonlara uyum sağlama konusunda hazırlıklı olduğunu dile getiren Başer, “Müşterilerimiz hiçbir sıkıntı yaşamadan uzaktan kimlik doğrulama işlemlerini en güvenli, en etkili ve hızlı şekilde gerçekleştirebilirler” diye konuştu.

Mevzuatta neler var?

Dijital Kurye, MASAK’ın müşteri tanımına ticaret siciline kayıtlı tüzel kişileri eklemesiyle yaptığı aşağıda yer alan mevzuat değişikliklerine uyumlu şekilde hizmet veriyor:

Tüzel kişiler için NFC aracılığıyla temassız kimlik doğrulama yapılacak. Bunun mümkün olmadığı durumlarda biyometrik fotoğraf karşılaştırmadı veya tek kullanımlık şifre gibi alternatif yöntemlere başvurulacak.

Uzaktan kimlik tespiti için yapay zekâ tabanlı yöntemler de kullanılabilecek. Bu yöntem tercih edilirse sürecin ‘çevrimiçi ve gerçek zamanlı’ olarak yürütülmesi gerekecek.

Uzaktan kumanda tespitinde çevrimiçi, kesintisiz, görüntülü ve gerçek zamanlı olan sürecin tüm adımları kayıt altına alınacak.

Uzaktan kimlik tespiti sürecinde, kimlik belgesinin yakın alan iletişimi (NFC) kullanılarak doğrulanamaması halinde kullanılacak yöntemlere ilave olarak, sürekli iş ilişkisi tesisi öncesinde ilk finansal hareketin, kişinin müşterinin tanınmasına ilişkin esasların uygulandığı bir başka finansal kuruluştaki hesabından yapılması zorunlu olacak.

Hizmet alınacak kuruluşların TS EN ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Sertifikası’na sahip olmaları zorunlu olacak.