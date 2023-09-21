'Maskeli günler geri dönüyor endişelerine kapılmayın'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Covid-19’un Eris varyantının Türkiye’de görüldüğünü açıklamasının ardından Covid-19 yeniden konuşulmaya başlandı. “Maskeli günlere geri mi döneceğiz?” soruları herkesin aklını kurcalarken, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Savaş Vural, virüsün zaman içinde uğradığı değişimle hastalık yapıcı özelliğinin zayıfladığını belirterek, “Maskeli günler geri dönüyor” gibi endişelere kapılmamak gerektiğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Eris (EG.5) varyantı ile ilgili yayımladığı güncel raporda daha önce “gözlem altındaki varyant” olan türün statüsünü “izlenmesi gereken varyant” olarak güncelledi ve Eris’in yaygınlığının dünya genelinde sürekli bir artışta olduğunu vurguladı. Son olarak da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de 9 kişide Eris varyantının görüldüğünü açıkladı. Virüse yakalananların yurt dışı temaslı ve aynı ilde olduklarını söyleyen Koca, “Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme” dedi. “Maskeli günlere geri mi döneceğiz?”, “Tekrar aşı olmamız gerekiyor mu?” gibi sorular ise herkesin aklını kurcalıyor. Aşı firmalarının Covid-19 aşılarını Eris’e en yakın olan Omicron varyantları için uyarlamaya çalıştıkları bilinirken, Oxford Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada mevcut aşıların Eris varyantına karşı bir miktar koruma sağlamasının muhtemel olduğu bildirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Savaş Vural, “Eris, Covid-19’un Omicron varyantının bir alt türü ve dünya çapında dolaşımda olan diğer varyantlarla yakından ilişkili bir virüs. Haziran ile temmuz ayları arasında virüsün küresel yaygınlığının yüzde 1002’den fazla arttığı görülüyor. 7 Ağustos itibarıyla 51 ülkeden 7 binin üzerinde numune paylaşıldı. Mevcut kanıtlara dayanarak Eris’in oluşturduğu halk sağlığı riski ‘küresel düzeyde’ düşük olarak değerlendirildi” dedi.

“Benzer virüslerle olan temaslar, kişilerin ortak bağışıklık hafızasını güçlendiriyor”

Eris semptomlarının diğer varyantlarla benzerlik gösterdiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Savaş Vural, "Covid-19 semptomları arasında bulunan ateş, öksürük ve yorgunluğun yanında burun akıntısı, baş ağrısı ve kas ağrısı yer alıyor. Soğuk algınlığı, grip ya da zatürre gibi geçirilebilir. DSÖ uzmanlarına göre yeni varyantın halk sağlığı riski, diğer mutantlara yakınlığı nedeniyle daha düşük. Zira diğer benzer virüslerle olan temaslar, kişilerin ortak bağışıklık hafızasını güçlendiriyor” dedi.

“Virüs zaman içinde o kadar değişime uğradı ki hastalık yapıcı özelliği zayıfladı”

Dr. Vural, “Omicron varyantının Eris mutasyonu gibi alt türleri, kendisine karşı oluşturulmuş antikorlardan kaçabiliyor fakat bu yeni varyantın daha bulaşıcı ya da daha öldürücü olduğu anlamına gelmez. Zira virüs zaman içinde o kadar değişime uğradı ki hastalık yapıcı özelliği zayıfladı. Ayrıca bağışıklık sistemi sadece antikorlardan ibaret değil. Geri planda T hücreleri hemen devreye giriyor. İlave olarak da daha önce geçirilen solunum yolu enfeksiyonlarından miras kalan antikorları da unutmamak lazım. O yüzden şimdilik ‘Maskeli günler geri dönüyor’, ‘Covid-19 hortladı’ gibi endişelere kapılmamak gerekiyor” dedi.