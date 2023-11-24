'Mavi Vatan'dan sonra korunması gereken bir diğer değer: 'Siber Vatan''

Türkiye Innovation Week, tüm hızıyla devam ediyor. Fuarın ikinci gününde Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan’ın moderatörlüğünü yaptığı Dijital Kaleler: Siber Savunma Teknolojileri oturumunda geleceğin teknolojisi olarak yapay zekâ ve “Siber Vatan” kavramı üzerinde duruldu.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, İsviçre Siber Enstitüsü Kurucusu Samir Aliyev, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Mert Özarar, İstanbul Finans Merkezi Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Aydın ve Türk Telekom Siber Güvenlik Direktörü Mahmut Küçük’ün konuşmacı olduğu oturumda, yapay zekanın gelecekte çok daha etkili olacağı üzerinde durulurken en önemli eksikliğin ise bunu yönetecek nitelikli insan gücü olduğuna dikkat çekildi. İsviçre Siber Entitüsü Kurucusu Samir Alivey, bugün İsviçre’de 130 bin yapay zekâ ve siber güvenlik uzmanına ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, gençlerin şimdiden kendilerini bu yönde eğitmelerini önerdi.

Prof. Dr. Çağrı Erhan yaptığı kapanış konuşmasında Teknofest gibi ya da TİM - Türkiye İhracatçılar Birliğinin yaptığı Innovation Week Fuarı gibi organizasyonların gençlerin farkındalığını artırarak, siber teknolojiler ve yapay zekâ gibi alanlarına yönlendirdiğini işaret etti. Bu nokta da Yükseköğretim Kurumlarına da büyük görevler düştüğünü kaydeden Erhan, “Geleceğimiz için umutluyuz. Siber dünyadan gelebilecek tehditlerin verdiği endişeye rağmen, Türkiye olarak siber güvenlik alanında iyi bir yerde olduğumuzu bilmek gurur verici. Siber güvenlikte teknoloji kullanımı esastır. Ama teknolojiyi kullanan değil, yerli ve milli teknolojiyi üreten, geleceğin teknolojilerine hâkim olanlar ülkelerini koruyabilecekler.” diye konuştu.

Siber kaleleri korumanın aslında bir süreç olduğunu belirten Erhan, yine de özünde yine insan olduğunu unutmamak gerektiğini savunarak, “Beşerî sermayemizi, eğitim kurumlarımızı ve üniversitelerimizi çok iyi yetiştirmemiz lazım. Siber alanda çalışacakların tutkulu olması lazım. Z kuşağında şu anda karşılaştığımız gibi 6 ayda bir, 1,5 yılda bir iş değiştirilebilecek alanlar değil. Bu alanda çalışacak gençlerimizim kendilerini adamaları gerekiyor. Mavi Vatanımıza ek olarak Siber Vatanımızı da yerli ve milli teknolojilerimizle, inovatif ürünler geliştirerek, tutkulu gençlerimizle savunmaya devam edeceğiz” dedi.