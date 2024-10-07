'Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık' Ekim'de Tivibu'da

Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu, ekim ayında zengin içerikleri sinemaseverlerle buluşturuyor. Birbirinden yeni yapımların yer aldığı platformda, “Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık” ve “IF” isimli 2024 yapımlı filmler, Kirala Satın Al Klasöründe izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu, birbirinden özel içerikleri seyircisiyle buluşturmaya devam ediyor. Tivibu ekim ayında dramdan komediye, aksiyondan maceraya çok sayıda yeni içeriği platforma dahil ediyor.

2024’ün dikkat çeken yapımları Kirala Satın Al Klasöründe

Ekim ayında çok sayıda yeni içeriği izleyicilerin beğenisine sunan platform, Kirala Satın Al Klasöründe 2024 yılında vizyona giren “Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık” filmini sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Yeni Krallık, Maze Runner üçlemesine imzasını atan Wes Ball’un yönettiği film, Sezar’ın saltanatını takip eden birkaç neslin gelecekte baskın tür olan maymunların uyumlu bir şekilde yaşarken insanların gölgede yaşamaya mecbur kaldığı bir dünyayı ele alıyor. “Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık”, Ekim ayı itibarıyla Tivibu ekranlarından izlenebilecek.

Klasörün 2024 yapımı olan bir başka içeriği ise “IF”. Animasyon türündeki “IF” isimli yapım, insanların hayali arkadaşlarını ve bu süper güçlerin neler yaptığını görebildiğini keşfeden bir kızın hikâyesini konu ediyor. Filmin hem yönetmen hem senarist koltuğunda John Krasinski oturuyor.

BluTv’nin beğenilen dizileri Tivibu ekranlarında

En beğenilen dizileri seyirciyle buluşturan Tivibu ekim ayında, “Magarsus”, “Prens”, “Yeşilçam” ve “Masum” gibi seçili BluTV dizilerini BluTV Play 1 kanalı aracılığıyla platforma dahil ediyor.

Adana’da çekilen ve 8 bölümden oluşan “Magarsus”, Sarıbahçe’de narenciye ticareti yapan Kurak ailesinin hem birbirleriyle hem de bölgede hakimiyet kurmak isteyen dış güçlerle mücadelesini anlatıyor.

Hayalî bir Orta Çağ krallığı olan Bongomia’da geçen “Prens”, Giray Altınok’un başarılı performansı ile izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatıyor.

BluTV’nin başarılı dizilerinden biri olan “Yeşilçam”, 1960’lı yılların Yeşilçam’ını konu alıyor. Yönetmenliğini Çağan Irmak’ın yaptığı, Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci’nin başrollerini paylaştığı dizi, 2 sezon toplam 20 bölümden oluşuyor.

Tivibu Dizi Klasörüne eklenen bir başka BluTV yapımı ise “Masum”. Berkun Oya’nın yazdığı Bayrak adlı oyundan uyarlanan çok izlenen dizi, bir sezon toplam 8 bölüm ile izleyicilerin karşısına geliyor.

Birbirinden yeni içerikler Film Klasöründe izleyicilerle buluşuyor

Sinemaseverlerden tam not alan filmleri izleyicilerle buluşturan platform ekim ayında, “Chevalier”, “The Menu”, “The Banshees of Inisherin”, “The King’s Man: Başlangıç, “Gerçek Kahraman”, Willy’nin Harikalar Diyarı”, “Şampiyonların Kalbi” ve “Muhteşem Showman” filmlerini platforma dahil ediyor.

Klasörün bu ay öne çıkan içeriklerinden “The Menu”de başrolleri Ralph Fiennes ve Anya Taylor-Joy paylaşıyor. Film, bir gurme ve sevgilisinin, uzak bir adaya özel bir yemek için seyahat etmelerini konu alır. Şef tarafından muhteşem bir menü ile hazırlanan yemek boyunca çift, şok edici sürprizlerle karşılaşacaktır.

Film Klasörünün ekim ayında dikkat çeken bir başka içeriği ise “The King’s Man: Başlangıç”. Film, dünyayı tehdit eden bir kötücül gücü etkisiz hale getirmeye çalışan adamın hikâyesini konu alıyor. Aksiyon türündeki filmin başrollerini Ralph Fiennes ve Gemma Arterton paylaşıyor.

80. Altın Küre Ödülleri’nde öne çıkan yapımlardan olan “The Banshees of Inisherin”, uzak bir İrlanda adasında yaşayan iki arkadaşın hayatına odaklanıyor. Komedi ve dram türündeki filmin hem yönetmen hem senarist koltuğunda Martin McDonagh oturuyor.

Platformun yeni yaşam kanalı Tivilife’da ise yeni programlar izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Ekim ayında Tivilife’da yayınlanacak olan “Atıksız Lezzetler” isimli yapımda; Türk mutfak kültürünün izinde, yeni tariflerle ‘atıksız yemek’ pişirebilmenin yöntemlerini Asuman Kerkez kendi evinin mutfağında Tivilife izleyenlerine anlatıyor.

Gizem Erman Soysaldı sunumuyla “Yürüyerek Gel” 2. sezonuyla Tivilife ekranlarında. “Yürüyerek Gel” seyirciye ekran başından şehir keyfini doyasıya yaşatırken aynı zamanda sanat, tarih ve lezzet dolu bir bölüm ile öne çıkıyor. İzleyiciler her bölüm adım adım İstanbul’u keşfederken farklı rotalar ile ekran başında keyifli anlar yaşayacak.