'Medya Algılarımızı Nasıl Yönetiyor?' sorusuna cevap aranacak
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aile Gelişim Seminerleri'nde Medya Algılarımızı Nasıl Yönetiyor? başlıklı etkinlik gerçekleşecek.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aile Gelişim Seminerleri’nde "Medya Algılarımızı Nasıl Yönetiyor?" başlıklı etkinlik gerçekleşecek.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Aile Gelişim Seminerleri devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği seminerlerin konuğu bu kez Yazar ve İletişim Uzmanı Sevda Türküsev olacak. 2 Aralık Cumartesi günü saat 15.30’da Sosyal Gelişim Merkezi’nin ev sahipliği yapacağı buluşmada "Medya Algılarımızı Nasıl Yönetiyor?" sorusuna cevap aranacak.