Bilecik’in Söğüt ilçesinde ‘Meyve Ağaçlarında Budama Eğitimi’ kursu verildi.

Bilecik ili Söğüt ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile 22 kişiye ‘Meyve Ağaçlarında Budama Eğitimi Kursu’ verildi. Kursun sonunda Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Kebeli’nin katılımıyla sertifika töreni düzenlendi.

İl Müdürü Necmettin Yoldaş eğitime katılan kursiyerleri tebrik etti. Kursun sonunda bütün kursiyerlere ve kursiyer Binbaşı Mehmet Metin Küçük’e sertifikaları takdim edilerek tören sona erdi.