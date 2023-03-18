'Meyve Ağaçlarında Budama Eğitimi' verildi

Bilecik’te ‘Meyve Ağaçlarında Budama Eğitimi’ kursu verildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile 48 çiftçiye ‘Meyve Ağaçlarında Budama Eğitimi Kursu’ verildi. Kursun sonunda Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş’ın katılımıyla sertifika töreni düzenlendi. İl Müdürü Yoldaş eğitime katılan kursiyerleri tebrik ederek, sertifikalarını takdim etti.