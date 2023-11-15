'Mike', minnet borcunu kurtarıcılarının bekçi köpekliğini yaparak ödüyor

Yalova’da bir apartman dairesinin balkonunda ölmek üzereyken bulunarak kurtarılan ve "Mike" adı verilen Çin aslanı cinsi köpek, şimdilerde vefa borcunu kendini kurtararak sahiplenen kurumun bekçiliğini yaparak ödüyor.

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 2020 yılının nisan ayında bir apartmanın balkonunda aç ve susuz şekilde bir köpek bulunmuştu. Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Yalova Şube Müdürlüğü ve Çınarcık Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla balkondan kurtarılan köpek daha sonra DKMP Yalova Şubesi veterinerleri tarafından tedavi altına alınmıştı. Sağlığına kavuşan ve personelin büyük sevgi gösterdiği köpeğe "Mike" ismi verildi. Sahibine ulaşılamaması üzerine kurum köpeğe sahip çıktı. Mike, kendisini kurtaran kurumun DKMP Çınarcık Şefliği’nde bekçi köpekliğine başladı. Yaklaşık 3 yıldır yaban hayvanlarının da bulunduğu bölgeyi korumaya başlayan Mike, minnet borcunu kurumu gece - gündüz koruyarak ödüyor.

DKMP Yalova Şube Müdürü Nevzat Alğan yaptığı açıklamada, “Gelen bir ihbar üzerine DKMP’den arkadaşlar gittiğinde balkonda aç ve susuz biçimde ölüme terk edilmiş, çekip gidilmişti. Ev sahibi araştırıldı, bulunamadı. Bunun üzerine biz köpeği aldık, tabi Çin aslanımızı kurum olarak sahiplendik. Burada bizim bekçiliğimizi yapıyor, akşamları güvenliğimizi sağlıyor. Çok da güzel oldu. Aksi halde hayvan ölecekti. Belediye başkanımızın destekleriyle itfaiye ekipleriyle balkondan aldık. Veteriner arkadaşlarımız 10-15 hayvanı bakıma aldı. Yoksa hayvan ölecekti. Ölmeden kurtardık. Şu an bize görev yapıyor. Bizi seviyor, biz de onu seviyoruz. Buradaki 7 bin 609 metrekareyi bekliyor” dedi.