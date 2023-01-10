'Millet Bahçesi' yatırımları hızlanıyor

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ‘Millet Bahçesi’ yatırımları çerçevesinde gölet inşaatına başlanıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekleri ve Osmaneli Belediyesinin imkanları ile başlanılan, ‘Millet Bahçesi’ yatırımında yıllardan sonra gölet inşaatına başlanıldı. Çevre il ve ilçelerde hizmet verecek Millet Bahçesi Sakarya Nehri yanında yer alması nedeniyle su sporları açısından da önemli bir merkez haline gelmesi planlanıyor.

Sosyal tesisin çocukların, gençlerin, eğitim organizasyonlarında hocaların, yöneticilerin uğrak noktası olacağını belirten Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, yatırımla ilgili yaptığı açıklamada, “Millet Bahçesi iki kilometrelik uzunluğa sahip 150 bin metre karelik alan içerisinde yer alacak. İlçede Sakarya Nehrinin en az akışa sahip olduğu, adeta gölet görünümündeki Sakarya Nehri tekne gezintileri, dragon, kürek, kano ve benzeri etkinlikler için aranan yer olacak. Millet Bahçesi içinde yapımına başlanılan gölet ise açık yüzme havuzu görevini üstlenecek. Millet Bahçesinde geleneksel Türk Sporları için 120 x 80 metre karelik çim sahaya tenis kortları, basketbol, voleybol sahaları yer alacak. Millet Bahçemiz ilimizin, bölgemizin, Türkiye’nin çok özel bir parkı ve sosyal yaşam alanı olacak. Osmaneli geleceğin turizm merkezi ve dünya da tanınan çok değerli bir kent konumuna gelecek” dedi.