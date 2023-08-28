'Minik Kramponlar Futbol Turnuvası' Ümraniye'de gerçekleşti

Ümraniye’de 4’üncüsü düzenlenen ‘Minik Kramponlar Futbol Turnuvası’na 256 sporcu katıldı. Dereceye giren takımlara, kupa ve madalyaların yanı sıra çanta, suluk, havlu ve futbol topu hediye edildi.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleşen ‘Minik Kramponlar Futbol Turnuvası’ Dudullu Spor Tesisleri’nde düzenlendi. Ümraniye’de bulunan futbol okullarına yönelik olan turnuvaya, 2013-2014 yaş grubundaki sporculardan oluşan takımlar katıldı. Turnuvaya toplamda 16 takımdan 256 sporcu katıldı. 32 müsabakanın yapıldığı turnuvada 15 hakem ve görevli yer aldı. Lig usulu oynanan turnuvada şampiyon olan ve dereceye giren takımlara, kupa ve madalyaların yanı sıra çanta, suluk, havlu ve futbol topu hediye edildi. Turnuvada, İstanbul Başakspor üçüncü, Ümraniye Spor ikinci ve Ihlamurkuyu Birlik birinci oldu.

İsmet Yıldırım: “Benim için bu çocuklarımızın hepsi şampiyon”

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Bu yıl müsabakaların dördüncüsünü yapıyoruz. Yaklaşık 250 yavrumuz müsabaka yapıyor. Çocuklar futbolu genç yaşta sosyalleşerek öğreniyorlar. Bugün final maçları yapılıyor. 16 takım 32 maç yaptı. Benim için bu çocuklarımızın hepsi şampiyon. Anne ve babaları çocuklarıyla bizzat ilgilendikleri için tebrik ediyorum. Çocuklarımıza bu turnuvaya katıldıkları için teşekkür ediyorum” dedi.