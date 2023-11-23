'Mudanya kazanacak'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gökhan Dinçer; AK Parti Mudanya Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusunu yaptı

Gövde gösterisine dönüşen adaylık başvurusunda konuşan Dinçer, Mudanya’nın Türkiye Yüzyılı’nda hak ettiği payı alacağının sözünü verdi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, AK Parti Mudanya Belediye Başkan aday adaylığını açıkladı. Dinçer, AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığı’na aday adaylığı başvuru dosyasını teslim etti. Mudanya’nın çeşitli sektörlerinden ve toplumun her kesiminden yoğun bir destek alan ve Mudanya Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunu yapan Gökhan Dinçer, ilk olarak parti binasına sığmayan kalabalığa seslenirken, kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Kendisi için oldukça önemli bir günde böylesine kalabalık bir grup tarafından desteklenmenin kendisini gururlandırdığını belirten Dinçer, “Bu yol arkadaşlığı ilelebet devam edecek. Uzun yıllar siyasette görev yapıyorum. Gençlik kollarında başlayan serüvende partimizin çeşitli kollarında görev yaptım. Şehrimize hizmet etme şansı buldum. Sonrasında TBF yönetimine girdim. Şimdi böyle bir yola çıktım. Şehrimizin her tarafına dokunuşlar yaptık. Poyrazın Kızları ile başlayan hikayemiz var. Sporda da diğer ilçelerimize olduğu gibi Mudanya’ya dokunma şansı bulduk. İnşallah daha başka alanlarda görev yaparak Mudanyamızı hak ettiği değere kavuşturmak istiyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz. Mudanya Bursamızın incisi. Çok özel bir ilçe. Ancak maalesef hak ettiği değeri bulamadı. Yeni Türkiye Yüzyılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ben de belediye başkanlığında varım dedim. Desteğiniz için yeniden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ardından AK Parti teşkilatı ile buluşan Gökhan Dinçer, “12 senedir teşkilatlarda belirli görevlerde hizmetler ediyorum. Siyasi kariyerim gençlik kolları başkanlığıyla başladı. Ardından 2014 yılında Bursa’nın en genç belediye meclis üyesi oldum. Daha sonrasında 2019 senesinde tekrar belediye meclis üyesi oldum. Ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı oldum. Şimdi Mudanya’da var olan problemleri çözebileceğime inandığım için başvurumu yaptım. Süreç her ne olursa olsun ben partimizin hizmetindeyim. 12 senelik hikayemiz bunu göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine inanmış, genç yaşlarda bu mücadelenin bir neferi olmuş bir kardeşinizim. Şimdi nasip olursa tecrübemizi, enerjimizi Mudanya’nın sokaklarında, halkına hizmet etmek için buradayız” diye konuştu.

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samast da “Gökhan kardeşimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gayet güzel ciddi bir kalabalıkla başlaması güzel. Mudanya’da bir değişim hayal ediyoruz. Bu değişimi de birlik ve beraberlik içinde olması kıymetli. Bu kalabalığın seçim sürecinde de adayımızın yanında olması önemli. Bu destekle tabiri yerindeye zulüm altında olan Mudanyamızın AK Parti belediyeciliğiyle buluşması kıymetli. Başvurunun hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Dinçer’e güçlü destek

Gökhan Dinçer’in Mudanya Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusuna, Mudanya Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı Tahammül İlhan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erhan Abdülazizoğlu, Marmarabirlik Başkanı Cüneyt Soylu, Marmarabirlik Genel Başkan Vekili Ali Yıldız, Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Servet Şahiner, Şoförler Odası ve Mudanya Spor Başkanı Hikmet İlhan, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (BASKF) Başkanı Osman Kılıç, Mütarekespor Başkanı Özhan Pulat, Milli futbolcu Sercan Yıldırım, Bursaspor Basketbol Kulübü Başkanı Sezer Sezgin, AK Parti önceki dönem Mudanya Meclis Üyeleri Fatih Pulat, Dergah Mansur Alkan, Kadir Doktur, Mudanya Kızılay Şube Başkanı Mustafa Bayrak, Mudanya ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Bayrak, önceki dönem ilçe başkanı İnci Söğütlü ve AK Parti Teşkilatı’nın büyük katılımı ve destekleriyle eşlik etti.