'Müzik piyasasında sosyal medyanın etkisiyle her gün bin yeni şarkı paylaşılıyor'

Müzik piyasası sosyal medyanın da etkisiyle her gün biraz daha hareketleniyor. Her gün internet üzerinden bin yeni şarkının paylaşıldığı müzik piyasasında kimi isimler öne çıkarken, kimilerinin de şöhret kapısını aralamak için yaptığı girişim başarısızlıkla sonuçlanıyor.

Son yıllarda sosyal medyanın etkinliğinin artması, müzik piyasasında da dengeleri değiştiriyor. Piyasaya her gün yeni bir şarkı çıkıyor. Sosyal medya, hayatın her alanında etkili olduğu gibi müzik dünyasında da dengeleri tamamen değiştirdi. Önceleri yıl içerisinde belli başlı albümler ve şarkılar müzik dünyasında yerini alırken, şimdilerde günde bin yeni şarkı sosyal medya üzerinden müzik piyasasında yerini alıyor. Hal böyle olunca ünlü olmak isteyen gençler bunun hayaliyle şarkılarını sosyal medya üzerinden kullanıcıların beğenisine sunuyor. Ancak birçoğu istediği sonucu alamıyor. Son olarak iş adamı Çetin Ay, çocukluk hayalini gerçekleştirerek albüm çıkardı. Geçtiğimiz gün gerçekleştiren lansmana sanatçılar Uğur Arslan, Tuğba Özay ve sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz yalnız bırakmadı. Lansmana katılan ünlü şarkıcı Uğur, sosyal medyada her gün bin şarkının piyasaya girdiğini ve bununla baş etmenin çok zor olduğunu belirterek, “Müzik derneklerine göre günde şu an bin şarkı piyasaya çıkıyor. Günde bin şarkıyla mücadele etmek zorunda. O yüzden işi kolay değil ama ben başarılı olacağına inanıyorum. Eskiden klip kanalları vardı. Şarkımızı yapar oraya verir, ertesi gün bütün Türkiye dinlerdi. Ama şu anda o kadar zor ki sosyal medya üzerinde binlerce şarkıyla mücadele etmek. Ama ben onun başaracağına inanıyorum. Benim ’Karagümrük Yanıyor’ şarkım müzik hayatımın onuncu yılında parladı. Ben 10 yıl uğraştım bunu tanıtabilmek için. Yani çok çalışmak gerekiyor. Yazmak okumak gerekiyor. Sadece söylemek de yetmiyor. Beste yapmak da gerekiyor. Çok çalışmak gerekiyor. Yani birden bir şarkı yapıp ertesi gün tüm Türkiye tarafından bilinmek sevilmek mümkün değil. Yeni nesil şimdi çok fazla eser üretiyor. Ama bırakmasınlar, üretsinler, vazgeçmesinler. Barış Manço’nun da dediği gibi, bu ülkede bir gün herkes 5 dakika da olsa ünlü olacak" dedi.

Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Çetin Ay, çıkardığı ’Dolunay’ isimli albümüyle iddialı olduğunu ve çevresinin de yardımı ile sosyal medyadaki şarkıların arasından sıyrılacağını belirterek, “Küçük yaştan bu yana hayalimdi benim. Örnek aldığımız ağabeylerim var. İşimiz zor, günde bin şarkı çıkıyor. Bu bin şarkıda önde olabilmemiz için çevremizin desteğine ihtiyacımız var. Uğur Bey de geldi, elinden geleni yapıyor. Ben albümün tutacağına ve insanların beni destekleyeceğine inanıyorum” diye konuştu.