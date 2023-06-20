'Naci Girginsoy Anısına Yirmi Yazar Yirmi Öykü' adlı eser kitapseverlerle buluştu

İzmit Belediyesi, merhum Gazeteci-Yazar Naci Girginsoy’un anısına Aydili Sanat Derneği ile düzenlediği öykü yarışması sonrası, dereceye giren öykülerin kitaplaştırıldığı "Naci Girginsoy Anısına Yirmi Yazar Yirmi Öykü" kitabını edebiyatseverlerle buluşturdu.

İzmit Belediyesi, merhum Gazeteci-Yazar Naci Girginsoy anısına geçtiğimiz yıl Aydili Sanat Derneği iş birliğiyle öykü yarışması düzenlemişti. Dereceye giren öyküleri kitaplaştırarak "Naci Girginsoy Anısına Yirmi Yazar Yirmi Öykü" adını veren İzmit Belediyesi, Mimarlar Odası Taş Bina’da tanıtımını gerçekleştirdi. Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Aydili Sanat Derneği Başkanı Suat Özdemir, Naci Girginsoy’un kızı Sunay Girgin, Gazeteci-Yazar Ruhan Odabaş, öykü yarışmasına katılan yazarlar ile vatandaşlar katıldı.

Programda Başkan Hürriyet ve Sunay Girgin; Tuncay Bilecen, Aysel Kaymaz, Hakan Cucunel, Hakan Karcı, İbrahim Şaşma, Dinçer Batırberk, Mehtap Bayam İlham, Özlem Keskin, Gamze Başbülbül, Esra Kahya, A Sonat Şen, İlyas Engiz, Hüseyin Opruklu, Öznur Babur, Meral Şahin, Zehra Tırıl, M. Süleyman Köksal, Sevgi Dönmez Maç, Mediha Ünver ve Meral Kutluğ’un öykülerinden oluşan kitabı edebiyatseverler için imzaladı.

"Kültür ve sanatı desteklemenin haklı gururunu yaşıyoruz"

Programda konuşan Başkan Hürriyet, "Kentimizin tarihine iz bırakan değerlere sahip çıkmanın, kültür ve sanatı desteklemenin haklı gururunu yaşıyoruz. Gönülden ve yürekten hissederek kente dair vefayı, dayanışmayı, geçmişi unutmadan gelecek nesillere aktarmayı ifade eden ’İzmit Unutmaz’ cümlesine çok fazla kıymet yükledik. O cümlenin altına vefayı, kentlilik bilincini, geçmişi gelecek kuşaklara aktarmayı, kente iz bırakan insanları koyduk. İzmit’te doğmuş olmak gerekmiyor. İzmit’e değer katmışsa, İzmit’te bir iz bırakmışsa, hafızalarda yıllar da geçse unutulmamışsa o insanlar kentin kıymetli insanlarıdır. Bu insanların sadece kendi dönemleri içerisinde tanınması yetmez. Gelecek kuşaklara hatırlatmak hepimizin boynunun borcudur. İşte bu vesile ile ‘İzmit Unutmaz’ cümlesini çok hissederek kullandık. Sanatın her dalında ‘İzmit Unutmaz’ diyerek, kentin belleğinde yer etmiş ünlü edebiyatçılarımızı doğum ve ölüm yıldönümlerinde eserleri ile anıyoruz" dedi.

"Naci Girginsoy kentin nirengi noktalarından biriydi"

Aydili Sanat Derneği Başkanı Suat Özdemir ise "Değerli Fatma Kaplan Hürriyet başkanımıza ve Kültür Müdürlüğüne bu gayretleri için teşekkür ediyorum. Naci Girginsoy kentin nirengi noktalarından biriydi. Sanat ve sanatçılar yoksa kentin değeri azalır. Kenti yücelten ve tanıtan kişiler, sanatçılardır. Sanatçılar olmadığı takdirde o kentte sadece bir gezinti yapmış olursunuz" diye konuştu.

"Beyefendi, sevgi dolu, bilgiliydi babam"

Naci Girginsoy’un kızı Sunay Girgin, babası vefat ettiğinde 18 yaşında olduğunu belirterek, "Kitap fuarlarıyla birlikte babamı yaşattım içimde. Çok büyük bir sevgiyle çalıştım. Babamla sadece 18 yıl vakit geçirebildim. Beyefendi, sevgi dolu, bilgiliydi babam. Babamın anısına düzenledikleri öykü yarışmasıyla edebiyatımıza yeni yazarların kazandırılmasına katkıda bulunan ve öyküleri kitaplaştıran Başta Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere Aydili Sanat Derneği’ne ve emeği geçenlere teşekkür ederim. Babamın adını, eserlerini hep birlikte yaşatabilmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.