'Narko Tır' Sultanbeyli Meydanı'nda

Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde vatandaşları bilinçlendirmek için İstanbul’da birçok noktayı gezen Narko Tır’ın bugünkü durağı İstanbul Sultanbeyli Meydanı oldu. Narko Tır’ı ziyaret eden vatandaşlara tırda bulunan ekranlardan uyuşturucu madde kullanımının zararları anlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce dizayn edilen ’Narko Tır’ Sultanbeyli’ Kent Meydanı’nda 2 gün boyunca vatandaşlara hizmet verecek. Narko Tır, uyuşturucu kullanımının engellenmesi için farkındalık oluşturmak amacıyla tasarlandı. Kent ve ilçe merkezlerinde konuşlanan tırda bulunan ekranlarda uyuşturucu madde kullanımının zararlarını anlatan görseller ve bilgiler yer alıyor. Öte yandan, uyuşturucu madde kullananların yaşadığı fiziksel ve ruhsal değişimlerin dokunmatik ekranlar ve uzmanlar tarafından anlatıldığı Narko Tır’ı Sultanbeyli Kaymakamı Kenan Şahin ve Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü Uğur Kurak’ta ziyaret etti.