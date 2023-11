'Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu' ikinci sinema filmiyle vizyona girdi

TAKİP ET

“Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu” filminin ikinci serisi "Dinazorlar Çağı" vizyona girdi. Animasyon sinema filminde Anadolu’nun sevilen kahramanı Nasreddin Hoca çocuklarla birlikte dinozorlar çağına macera dolu bir yolculuğa çıkıyor.

Minik izleyiciler, Nasreddin Hoca’yı serinin ilk filminde olduğu gibi ikinci filminde de üç boyutlu bir şekilde görüyor ve onunla birlikte eğlenceli maceralara atılıyor.

Animasyon sinema filmi “Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu: Dinozorlar Çağı”nın yapımcılığını Nurullah Yenihan üstlenirken filmin müzikleri ise Burak Çambel imzalı.

Anadolu’nun sevilen kahramanı Nasreddin Hoca’nın eğlenceli hikâyelerinin çocuklarla buluştuğu filmde; Nasreddin Hoca, Zehra, Kerim ve Ayşe, şehirlerine gelen bir dinozor çağı araştırma ekibiyle karşılaşıyor. Dinozor yumurtasını kötü niyetli kişilerden korumaya çalışan Selim, yanlışlıkla dinozorlar çağına gidince Nasreddin Hoca ve çocuklar ellerinde yumurtayla kalıyor. Yumurtanın içinden çıkan bebek dinozoru kendi zamanına geri götürmek için geçmişe yolculuk yaparlar ve macera başlıyor.

Çocukların merakla beklediği yapımla ilgili açıklama yapan Nurullah Yenihan, “Filmimiz, izleyicilere birlikte hareket etmenin gücünü, karşılıklı anlayış ve empatinin önemini göstermeyi amaçlıyor. Çocukların, karakterlerin maceraları aracılığıyla, zorluklar karşısında cesaretli olmayı, hedeflerine ulaşmak için birlikte çalışmanın değerini öğrenmelerini istiyoruz. Önceki filmlerimizde olduğu gibi, bu filmde de eğlenceli bir hikaye anlatımı ile önemli yaşam derslerini aktarıyoruz. Dinazorlar Çağı’nın yapım süreci, her adımında özveri ve titizlik gerektiren bir yolculuktu ve yaklaşık bir yıl sürdü. Yazım aşamasından başlayarak, karakter tasarımı, senaryo geliştirme, animasyon süreçleri ve son olarak post-prodüksiyon aşamalarıyla projemiz şekillendi. Bu süreçte, hem teknolojik yenilikleri hem de özgün hikaye anlatımını ön planda tuttuk. "Dünyayı çizgi filmler değiştirecek" inancımızla, her bir karakterin, her bir sahnenin detayına kadar incelikle çalıştık. Yüksek kaliteli animasyonlar, renkli ve canlı karakterler, ve zengin bir görsel tasarım ile hikayemizi canlandırdık. Amacımız, sadece bir film yapmak değil, aynı zamanda izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmaktı. Bu film, teknoloji ve sanatın birleştiği, çocuklara ve ailelere yönelik, keyifli ve öğretici bir macera vaat ediyor” dedi.