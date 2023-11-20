Saygı Hastanesi Nöroloji Uzman Hekimi Doktor Murat Çolakkaya, son zamanlarda adı sıklıkla duyulan nöral terapi hakkında bilgiler verdi. Çolakkaya, “Nöral terapi psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde de etkili olabilir” dedi.

Nöral terapi, lokal anestezik maddelerin vücudun belirli bölgelerine enjekte edilerek yapılan bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyen Doktor Çolakkaya, “Uygulamada amaç, vücudun kendi iyileştirme süreçlerini başlatmasına yardımcı olmaktır. Migren ağrısı, baş dönmesi, boyun ve bel fıtığı gibi durumlar, bağışıklık sistemi sorunları ve kronik yorgunluk gibi birçok rahatsızlıkta nöral terapi tercih edilebilir. Ayrıca, nöral terapi psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde de etkili olabilir. Bu nedenle, geniş bir uygulama alanı bulunmaktadır. Nöral terapinin etki süresi tedavi edilen rahatsızlığa ve tedavi şekline bağlı olarak değişebilir. Genellikle haftada 2 seans şeklinde başlanan tedavi, ilerleyen süreçte seans aralıkları ve sıklığı hastanın tedaviye vereceği yanıtına göre belirlenir” şeklinde konuştu.

Tedavi süreci, hastanın vücut yapısına ve tepkisine göre farklılık göstereceğinden, seans sayısı 6 ile 12 arasında değişebileceğinin altını çizen Çolakkaya, “Nöral terapinin etki süresi bireyden bireye farklılık göstereceğinden, kesin bir süre vermek mümkün olmayabilir. Özellikle kan sulandırıcı kullanan hastaların tedavi sürecinde dikkatli olunması gerektiği unutulmamalıdır. Bu tür durumlarda, tedavinin uzman bir doktor tarafından yönlendirilmesi önemlidir ”dedi.

Çolakkaya, “Sonuç olarak, nöral terapi belirli sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılan etkili bir tamamlayıcı tıp yöntemdir. Ancak her tıbbi prosedürde olduğu gibi, bireysel durumlar ve tedaviye yanıt farklılık gösterebilir. Bu nedenle, nöral terapi uygulaması için konusunda uzman bir doktora danışmak önemlidir” ifadelerini kullandı.