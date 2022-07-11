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'O doktoru Konya'daki doktor gibi' öldüreceğim tehdidi polisi harekete geçirdi

Sakarya'da eşi doktor olan bir kadının sosyal medya hesabı üzerinden, 'Eşimin bir hastası 184'ü arayıp 'O doktoru Konya'daki doktor gibi öldüreceğim' diye tehdit edildi' paylaşımı sonrasında harekete geçen polis ekiplerince yakalanan şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

'O doktoru Konya'daki doktor gibi' öldüreceğim tehdidi polisi harekete geçirdi
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Konya Şehir Hastanesi’nde yaşanan ve büyük bir üzüntüye sebep olan olayın üzerinden henüz çok bir zaman geçmemesine rağmen Sakarya’da da ölümle tehdit edildiği ileri sürülen doktorun eşinin sosyal medya paylaşımı büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kırık kolundan ameliyat olan ve kolu alçıya alınan bir şahıs, kolundaki şişlik ile morluklar nedeniyle ameliyatı yapan doktoru tehdit etti. Tehdit üzerine doktorun eşi sosyal medya hesabı üzerinden, “Ortopedi uzmanı eşim hastası tarafından ölümle tehdit ediliyor. Lütfen destek olur musunuz, daha çok kişiye ulaşmamız lazım. Eşimin (meslektaşım) bir hastası 184’ü arayıp ‘O doktoru Konya’daki doktor gibi’ öldüreceğim’ diyerek tehdit edildi” ifadelerine yer vererek yardım istedi.

Doktorun ölümcül aldığı iddia edilen tehdit paylaşımı çok binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şahıs hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

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İHA
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