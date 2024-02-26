'O Taraf Bu Taraf Şu Taraf' isimli çocuk oyunu prömiyer yaptı

Nilüfer Kent Tiyatrosu ‘O Taraf Bu Taraf Şu Taraf’ isimli çocuk oyununu seyirci ile buluşturdu. Prömiyeri yapılan oyun, 8 yaş üstü çocuklar için salı ve pazar günleri, Uğur Mumcu Sahnesi’nde oynanacak.

Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun (NKT) çocukları yeni bir tiyatro oyunu ile bir araya getirdi. ‘O Taraf Bu Taraf Şu Taraf’ isimli oyun, prömiyer yaparak sahnelenmeye başlandı.

NKT Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban’ın yeni bir çocuk oyununun ’Bir Tiyatro Klasik Oyunu Uyarlaması’ olması fikriyle başlayan süreç, ’NKT Oyun Yazma Programı 2022’ yazarlarından Oyun Yazarı Aslı Ekici’nin akademisyen Süreyya Karacabey danışmanlığında oyun metnini yazmasıyla devam etti.

Aslı Ekici’nin metnini yazdığı oyunu Güray Dinçol yönetti. Koreografisi Tan Temel, müzikleri İlkay Nişancı, sahne tasarımı Burak Etöz, kostümleri Tomris Kuzu, ışık tasarımı Cem Yılmazer tarafından yapılan çocuk oyunu, çocuk izleyiciler ve aileleriyle buluştu.

NKT tarafından sahnelenen ‘O Taraf Bu Taraf Şu Taraf’ta; Ayşe Elif Kesoğlu, Ayşe Güreşci, Burakhan Yılmaz, Can Çelik, Cansu Çelenk, Duygu Yakasız, Gizem Kaman, Kardelen Arpacı, Rabia Şafak ve Sultan Ahmet Çakır oynuyor.

Prömiyeri yapılan Bir ’Romeo ve Juliet’ uyarlaması olan oyuna ilk günden ilgi büyüktü.

Uğur Mumcu Sahnesi’nde gösterime giren oyun, 8 yaş üstü çocuklar için her hafta salı ve pazar günleri sahnelenecek.