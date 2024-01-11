'Obezite ciddi sağlık sorunlarına yol açıyorsa cerrahi müdahale gerekebilir'

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2022 yılı itibarıyla dünya genelinde 18 yaş üstü yetişkinlerin yüzde 39’unun obezite hastası olduğu tahmin ediliyor. Bu oran, dünyada milyonlarca kişinin obeziteyle mücadele ettiğini gösteriyor. Bir dizi kronik hastalık riskini arttıran obezitenin ciddi bir sağlık sorunu olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İzzettin Kahraman, obezite cerrahisi hakkında bilgi verdi.

Vücutta aşırı miktarda yağ birikimi sonucu ortaya çıkan obezite, tüm dünyada yaygın olarak görülen bir sağlık sorunu. Obezitenin, genellikle yanlış beslenme alışkanlıkları, yetersiz fiziksel aktivite ve modern yaşam tarzının getirdiği çeşitli faktörlerle ilişkilendirildiğini söyleyen Medicana Kadıköy Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İzzettin Kahraman, “Obezite; bir dizi kronik hastalık riskini arttırdığı için ciddi bir sağlık sorunu olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, obezitenin önlenmesi ve kontrol altına alınması, genel halk sağlığı çabalarının önemli bir parçasıdır” dedi.

“Her hasta farklıdır”

Op. Dr. Kahraman, obezite tedavisi seçenekleriyle ilgili şu bilgileri verdi: “Obezitenin tedavi yöntemleri; öncelikle sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite, sonrasında doktor gözetiminde, kilo kaybına yardımcı olacak ilaçların kullanımıdır. Obezite cerrahisi ise kilo kaybı sağlamak amacıyla yapılan cerrahi müdahaleleri içeren bir tedavi seçeneğidir. Ancak her hasta için uygun olmayabilir çünkü her hasta farklıdır. Bu nedenle obezite cerrahisi kararı, hastanın genel sağlık durumu, yaşı, yaşam tarzı ve cerrahi müdahaleye uygunluğu gibi bir dizi faktöre dayanmalıdır. Obezite cerrahisi düşünen bir kişi, bir obezite cerrahisi uzmanı ile detaylı bir değerlendirme ve danışma sürecinden geçmelidir.”

Obezitede cerrahi müdahalenin düşünülmesi için belirli kriterlerin karşılanması gerektiğini belirten Op. Dr. Kahraman, söz konusu kriterleri şöyle açıkladı:

“Vücut kitle indeksi: Obezite cerrahisi genellikle Vücut Kitle İndeksi’nin 40’ın üzerinde veya 35-40 arasında olduğu durumlarda, obeziteye bağlı sağlık sorunları (Tip 2 diyabet, hipertansiyon) mevcutsa düşünülebilir.

Sağlık sorunları: Obezite cerrahisi; obeziteye bağlı sağlık sorunları olan hastalarda düşünülür. Bu sorunlar arasında diyabet, hipertansiyon, uyku apnesi, kalp hastalıkları ve eklemlerde ağrı gibi durumlar bulunabilir.

Diğer tedavi seçeneklerinin başarısızlığı: Hastanın diyet, egzersiz ve diğer kilo verme çabalarıyla başarılı olamaması durumunda cerrahi seçeneği düşünülebilir.”

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İzzettin Kahraman, obezite cerrahisinde kullanılan başlıca yöntemleri de şöyle sıraladı:

“Mide Küçültme (Sleeve Gastrektomi): Bu işlemde mide, daha küçük bir tüpe benzer bir şekilde şekillendirilir. Bu, kişinin daha az yemek yemesine ve dolayısıyla kilo kaybına neden olabilir.

Mide Bypass Cerrahisi (Gastric Bypass): Bu işlemde mide bölgesi küçültülür ve bağırsaklar yeniden düzenlenir. Bu, hem mide hacminin azalmasına hem de yiyeceklerin bir kısmının bağırsakların bir bölümünü atlayarak sindirilmesini sağlar.

Ajustabl Mide Bandı (Adjustable Gastric Banding): Bu yöntemde, midenin üst kısmına bir bant yerleştirilir ve bu bant, mideyi iki kısma ayırarak daha küçük bir üst bölme oluşturur. Bu da daha az yemek yeme yeteneğine sahip olmayı sağlar.”