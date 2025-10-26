'Ocak' Esenyurtlu sanatseverlerle buluştu
Esenyurt Belediyesi, Ekim ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Ocak adlı tiyatro oyununu Esenyurtlu sanatseverlerle buluşturdu.
Esenyurt Belediyesi, Ekim ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Turgut Özakman’ın unutulmaz eseri "Ocak" adlı tiyatro oyununu Esenyurtlu sanatseverlerle buluşturdu. Esenyurt Belediye Tiyatrosu oyuncularının muhteşem performansıyla sahnelenen oyun, izleyicilerden tam not aldı. Toplumun temel taşlarını oluşturan aile bağlarını, dayanışmayı ve insan ilişkilerini güçlü bir dille anlatan "Ocak", seyircilere hem duygusal hem de düşündürücü anlar yaşattı. Oyunun sonunda izleyiciler, oyuncuları uzun süre ayakta alkışladı.
Esenyurt Belediyesi yetkilileri, kültür ve sanatın birleştirici gücüne vurgu yaparak, ilçede sanatsal faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirtti.